Взрыв автомобиля в Киеве квалифицировали как теракт

Фото: Киевская городская прокуратура Фото: Киевская городская прокуратура Фото: Главное управление Национальной полиции в Киеве

В Оболонском районе Киева взорвался автомобиль. По данным прокуратуры столицы, взрыв произошел в тот момент, когда был открыт багажник стоявшего во дворе одного из домов внедорожника Landrover. В результате взрыва осколочные ранения получил военнослужащий, находившаяся рядом женщина не пострадала.

В прокуратуре пояснили, что случившееся квалифицировано как теракт, начато досудебное расследование по соответствующей статье Уголовного кодекса Украины.

На месте происшествия работают следователи Службы безопасности Украины.