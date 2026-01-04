Взрыв автомобиля в Киеве квалифицировали как теракт
В Оболонском районе Киева взорвался автомобиль. По данным прокуратуры столицы, взрыв произошел в тот момент, когда был открыт багажник стоявшего во дворе одного из домов внедорожника Landrover. В результате взрыва осколочные ранения получил военнослужащий, находившаяся рядом женщина не пострадала.
В прокуратуре пояснили, что случившееся квалифицировано как теракт, начато досудебное расследование по соответствующей статье Уголовного кодекса Украины.
На месте происшествия работают следователи Службы безопасности Украины.
