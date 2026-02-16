 Перейти к основному контенту
В Одессе взорвался автомобиль, ранен мужчина

Фото: Национальная полиция Украины
Фото: Национальная полиция Украины

В Одессе произошел взрыв автомобиля, сообщило издание «Страна». На месте происшествия работает полиция.

Водитель взорвавшейся машины ранен, но выжил, пишет издание со ссылкой на информацию полиции.

По данным «Страны», взрыв случился, когда водитель активировал сигнализацию, он бывший военный.

Материал дополняется

