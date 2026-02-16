Общество,
0
В Одессе взорвался автомобиль, ранен мужчина
В Одессе произошел взрыв автомобиля, сообщило издание «Страна». На месте происшествия работает полиция.
Водитель взорвавшейся машины ранен, но выжил, пишет издание со ссылкой на информацию полиции.
По данным «Страны», взрыв случился, когда водитель активировал сигнализацию, он бывший военный.
Материал дополняется
