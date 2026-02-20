 Перейти к основному контенту
Возвращение Трампа в Белый дом⁠,
0

Трамп пошутил, что «чуть не уволил» Рубио за его выступление в Мюнхене

Трамп пошутил, что чуть не уволил Рубио за его речь в Мюнхене
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом

Президент США Дональд Трамп похвалил госсекретаря Марко Рубио за его выступление на Мюнхенской конференции по безопасности, пошутив, что «чуть не уволил» его. Об этом он заявил во время первого заседания «Совета мира», трансляция велась в канале Белого дома на YouTube.

«Марко, ты действительно гордился собой два дня назад в Мюнхене. На самом деле, настолько гордился, что я чуть не уволил его, потому что они говорили: «Почему Трамп не может этого сделать?» — сказал глава Белого дома. «Но, Марко, пожалуйста, не делай лучше, чем ты сделал, потому что если сделаешь, тебя уволят», — пошутил он.

«Европа должна выжить». Что рассказал Рубио на конференции в Мюнхене
Политика
Марко Рубио

14 февраля Рубио выступил на Мюнхенской конференции по безопасности. Свое выступление он начал с тезиса о единстве американцев и европейцев, когда «воспоминания о Второй мировой войне еще были свежи». По его словам, именно сплоченность США и Европы позволила одержать победу и восстановить континент.

Также госсекретарь в своей речи затронул тему конфликта на Украине. Позднее, отвечая на вопросы, он указал, что в рамках переговоров об урегулировании остается несколько нерешенных вопросов.

Авторы
Теги
Персоны
Анастасия Карева
Дональд Трамп Марко Рубио США Мюнхенская конференция по безопасности
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Марко Рубио фото
Марко Рубио
политик, госсекретарь США, советник президента США по нацбезопасности
28 мая 1971 года
