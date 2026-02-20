Трамп пошутил, что чуть не уволил Рубио за его речь в Мюнхене

Трамп пошутил, что «чуть не уволил» Рубио за его выступление в Мюнхене

Президент США Дональд Трамп похвалил госсекретаря Марко Рубио за его выступление на Мюнхенской конференции по безопасности, пошутив, что «чуть не уволил» его. Об этом он заявил во время первого заседания «Совета мира», трансляция велась в канале Белого дома на YouTube.

«Марко, ты действительно гордился собой два дня назад в Мюнхене. На самом деле, настолько гордился, что я чуть не уволил его, потому что они говорили: «Почему Трамп не может этого сделать?» — сказал глава Белого дома. «Но, Марко, пожалуйста, не делай лучше, чем ты сделал, потому что если сделаешь, тебя уволят», — пошутил он.

14 февраля Рубио выступил на Мюнхенской конференции по безопасности. Свое выступление он начал с тезиса о единстве американцев и европейцев, когда «воспоминания о Второй мировой войне еще были свежи». По его словам, именно сплоченность США и Европы позволила одержать победу и восстановить континент.

Также госсекретарь в своей речи затронул тему конфликта на Украине. Позднее, отвечая на вопросы, он указал, что в рамках переговоров об урегулировании остается несколько нерешенных вопросов.