 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Во Владивостоке задержали главу департамента недропользования

Во Владивостоке задержали главу департамента недропользования Цуканова

Правоохранители задержали главу департамента по недропользованию по Дальневосточному федеральному округу Дмитрия Цуканова и его заместителя Артема Невеселого по подозрению в получении взятки. Об этом сообщают VLADIVOSTOK1.RU, РЕН ТВ и «РИА Новости» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По данным местного издания, сотрудники УФСБ по Приморскому краю пришли с обысками в департамент недропользования. Цуканова и Невеселого, по предварительным данным, подозревают в том, что они брали деньги за выдачу лицензий на разработку полезных ископаемых. Оба были задержаны на своих рабочих местах.

Главного специалиста дочерней компании ОЭЗ «Алабуга» задержали за взятку
Общество
Фото:Александр Земляниченко / AP / ТАСС

Цуканов занимает должность начальника департамента по недроиспользованию с 2020 года. По информации VLADIVOSTOK1.RU, до этого он был заместителем ведомства, а также работал начальником отдела геологии и лицензирования по Магаданской области.

В начале февраля во Владивостоке арестовали главу Приморского межрегионального управления Россельхознадзора Дмитрия Здановича. По версии следствия, с 2020 года чиновник получал взятки от представителей коммерческой сферы за помощь в выдаче фитосанитарных сертификатов на партии растительной продукции. Сумма полученных взяток достигла 1,8 млн руб.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Telegram ответил на претензии Минцифры о доступе к перепискам

Бывшего президента Южной Кореи приговорили к пожизненному заключению

Зеленский назвал недостаточным результат переговоров в Женеве

Порошенко заявил об ошибке Зеленского в ходе переговоров с Россией

Картаполов предложил обязать сдавать геном срочников и госслужащих

Такер Карлсон заявил о своем задержании в Израиле
Авторы
Теги
Анастасия Карева
Владивосток взятки задержание ФСБ Приморский край недропользование
Материалы по теме
ФСБ задержала заместителя мэра Новороссийска Карагодина
Политика
В Башкирии задержали министра культуры республики Амину Шафикову
Политика
В Петербурге задержали главу комитета по госзаказу
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 февраля
EUR ЦБ: 90,17 (-0,1) Инвестиции, 19 фев, 17:29 Курс доллара на 20 февраля
USD ЦБ: 76,64 (+0,49) Инвестиции, 19 фев, 17:29
Тренер Петросян назвал закономерным результат фигуристки на Олимпиаде Спорт, 02:05
Во Владивостоке задержали главу департамента недропользования Политика, 02:02
Россия впервые в истории осталась без медалей в фигурном катании на ОИ Спорт, 01:59
Суд отказался перевести экс-главу «Автодора» в колонию-поселение Политика, 01:57
В Турции задержали получившего российский паспорт итальянского военкора Политика, 01:41
Петросян объяснила падение на Олимпиаде зацепившейся за платье сережкой Спорт, 01:39
Петросян выразила надежду на участие в следующих Олимпийских играх Спорт, 01:30
Новый рейтинг РБК
Топ-100 продавцов на Wildberries и Ozon
Подробнее
Петросян упала и осталась без медали. Что происходит на Олимпиаде Спорт, 01:23
Петросян заявила, что ей стыдно за выступление на Олимпиаде Спорт, 01:20
Как Петросян упала и лишилась медали на Олимпиаде-2026. Фоторепортаж Спорт, 01:18
Металлический портфель: как заработать на серебре и меди #всенабиржу!, 01:15
Тарасова дала оценку прокату Петросян в произвольной программе на Играх Спорт, 01:05
Петросян заняла шестое место на Олимпиаде Спорт, 01:00
Адвокат попросил Бастрыкина закрыть дело против многоженца Сухова Общество, 00:59