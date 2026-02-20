Во Владивостоке задержали главу департамента недропользования

Правоохранители задержали главу департамента по недропользованию по Дальневосточному федеральному округу Дмитрия Цуканова и его заместителя Артема Невеселого по подозрению в получении взятки. Об этом сообщают VLADIVOSTOK1.RU, РЕН ТВ и «РИА Новости» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По данным местного издания, сотрудники УФСБ по Приморскому краю пришли с обысками в департамент недропользования. Цуканова и Невеселого, по предварительным данным, подозревают в том, что они брали деньги за выдачу лицензий на разработку полезных ископаемых. Оба были задержаны на своих рабочих местах.

Цуканов занимает должность начальника департамента по недроиспользованию с 2020 года. По информации VLADIVOSTOK1.RU, до этого он был заместителем ведомства, а также работал начальником отдела геологии и лицензирования по Магаданской области.

В начале февраля во Владивостоке арестовали главу Приморского межрегионального управления Россельхознадзора Дмитрия Здановича. По версии следствия, с 2020 года чиновник получал взятки от представителей коммерческой сферы за помощь в выдаче фитосанитарных сертификатов на партии растительной продукции. Сумма полученных взяток достигла 1,8 млн руб.