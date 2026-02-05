Главу управления Россельхознадзора в Приморье арестовали по делу о взятке

Фото: Прокуратура Приморского края

Суд заключил под стражу руководителя Приморского межрегионального управления Россельхознадзора на два месяца, сообщает региональная прокуратура.

Чиновника задержали 3 февраля. Следствие считает, что он с 2020 года получал взятки от представителей коммерческой сферы за помощь в выдаче фитосанитарных сертификатов на партии растительной продукции. Сумма полученных взяток достигает 1,8 млн руб.

УФСБ России по Приморскому краю возбудило уголовное дело в отношении фигуранта и других соучастников по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) и ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере). Суд также арестовал взяткодателя, чье имя не уточняется.

В августе 2025 года суд Владивостока вынес приговор пятерым участникам организованной группы, куда входили должностные лица управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.

По данным следствия, участники группы устанавливали контакт с экспортерами и взимали с них плату по определенным «тарифам». При отказе платить им препятствовали в оформлении разрешительных документов. Преступная схема действовала в 2015–2016 годах и принесла участникам «неправомерный доход» на сумму более 45 млн руб.

Основного фигуранта дела — и.о. руководителя управления Юлия Иванова — освободили от уголовной ответственности, после того как он подписал контракт на участие в военной операции.