Военная операция на Украине⁠,
0

Непогода оставила без света 20 тыс. человек в Запорожской области

Сюжет
Военная операция на Украине

В двух муниципальных округах Запорожской области пропало электричество из-за аварии в сетях, причиной которой стали погодные условия, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем телеграм-канале.

«В результате неблагоприятных погодных условий произошла авария на сетях электроснабжения в Васильевском и Каменско-Днепровском муниципальных округах. Обесточены более 20 тыс. абонентов», — написал он.

Резервная линия питания Запорожской АЭС отключена после обстрела
Политика
Запорожская АЭС

Балицкий уточнил, что социальные объекты получают электроэнергию от резервных источников питания. Ликвидация последствий аварии, по его словам, затруднена из-за опасности ударов дронов.

16 февраля Балицкий сообщал о том, что в Каменско-Днепровском округе оказались обесточены более 11 тыс. абонентов по той же причине, связанной с погодными условиями.

На прошлой неделе в результате атаки ВСУ на промышленную зону получил повреждения магистральный трубопровод теплотрассы в Энергодаре. Тогда из-за аварии приостановили подачу тепла в жилые дома и на социальные объекты.

Кроме того, из-за атаки сотрудникам ЗАЭС пришлось отключить одну из двух внешних линий электропередачи, питающих электростанцию.

Авторы
Теги
Валерия Антонова
Запорожская область электричество плохая погода
