Непогода оставила без света 20 тыс. человек в Запорожской области
В двух муниципальных округах Запорожской области пропало электричество из-за аварии в сетях, причиной которой стали погодные условия, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем телеграм-канале.
«В результате неблагоприятных погодных условий произошла авария на сетях электроснабжения в Васильевском и Каменско-Днепровском муниципальных округах. Обесточены более 20 тыс. абонентов», — написал он.
Балицкий уточнил, что социальные объекты получают электроэнергию от резервных источников питания. Ликвидация последствий аварии, по его словам, затруднена из-за опасности ударов дронов.
16 февраля Балицкий сообщал о том, что в Каменско-Днепровском округе оказались обесточены более 11 тыс. абонентов по той же причине, связанной с погодными условиями.
На прошлой неделе в результате атаки ВСУ на промышленную зону получил повреждения магистральный трубопровод теплотрассы в Энергодаре. Тогда из-за аварии приостановили подачу тепла в жилые дома и на социальные объекты.
Кроме того, из-за атаки сотрудникам ЗАЭС пришлось отключить одну из двух внешних линий электропередачи, питающих электростанцию.
