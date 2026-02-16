Более 10 тыс. человек остались без света в Запорожской области

Балицкий: в Запорожье обесточены более 11 тыс. абонентов из-за непогоды

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

В Каменско-Днепровском муниципальном округе Запорожской области обесточены 12 социально значимых объектов и более 11 тыс. абонентов из-за непогоды. Об этом сообщил глава региона Евгений Балицкий в телеграм-канале.

Отключения произошли в городе Каменка-Днепровская, селах Водяное и Днепровка, а также поселке Мичурино. Бригады энергетиков приступили к восстановительным работам.

Ранее утром Балицкий сообщил об отключениях электроснабжения в некоторых районах Мелитополя, Энергодара и Приазовского муниципального округа. Причину произошедшего он не назвал.

На прошлой неделе в Энергодаре в результате атаки ВСУ на промышленную зону получил повреждения магистральный трубопровод теплотрассы. Тогда из-за аварии приостановили подачу тепла в жилые дома и социальные объекты.

Кроме того, из-за атаки сотрудникам ЗАЭС пришлось отключить одну из двух внешних линий электропередачи, питающих электростанцию.