Politico дало Каллас первое место в номинации за «худшее покерное лицо»
Глава европейской дипломатии Кая Каллас не смогла скрыть негативных эмоций во время выступления американского посла при ООН Майка Уолтца на Мюнхенской конференции по безопасности, пишет Politico.
В своей статье «Премия Мюнхен — 2026» издание описало запоминающиеся моменты конференции. Каллас в этом материале получила неофициальную награду за «худшее покерное лицо» (worst poker face — англ.). Когда Уолтц начал хвастаться заявлениями Вашингтона о «прекращении многочисленных войн», глава евродипломатии слушала, «поджав губы и надув щеки».
Как пишет издание, это стало своеобразным символом европейского разочарования действиями Белого дома. В частности, Каллас раскритиковала «Совет мира» Дональда Трампа за его «несбалансированную структуру» и неравное отношение к государствам-членам. «Я думаю, в этом и заключается разница в нашем видении мира», — сказала она, обращаясь к Уолтцу.
Также на Мюнхенской конференции Уолтц подарил участникам синюю бейсболку с надписью «Сделаем ООН снова великой». Как пишет Politico, Каллас «просто положила ее, не сказав ни слова благодарности».
Перепалка Уолтца и Каллас получила награду в номинации «Самый важный бой № 1».
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Морской экспорт российской нефти в Китай в январе стал рекордным
Внешний долг России впервые за 20 лет превысил $60 млрд
США обсудят с Венгрией и Словакией отказ от российского газа
The Economist узнал, что США задумались об отправке топлива на Кубу
ВЦИОМ перед 14 февраля составил индекс любвеобильности россиян
Google предупредила Европу о «конкурентном парадоксе»