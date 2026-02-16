 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
Politico дало Каллас первое место в номинации за «худшее покерное лицо»

Politico: Кая Каллас не смогла скрыть разочарования на конференции в Мюнхене
Сюжет
Военная операция на Украине
Кая Каллас
Кая Каллас (Фото: Liesa Johannssen / Reuters)

Глава европейской дипломатии Кая Каллас не смогла скрыть негативных эмоций во время выступления американского посла при ООН Майка Уолтца на Мюнхенской конференции по безопасности, пишет Politico.

В своей статье «Премия Мюнхен — 2026» издание описало запоминающиеся моменты конференции. Каллас в этом материале получила неофициальную награду за «худшее покерное лицо» (worst poker face — англ.). Когда Уолтц начал хвастаться заявлениями Вашингтона о «прекращении многочисленных войн», глава евродипломатии слушала, «поджав губы и надув щеки».

Politico назвало «самую крупную битву» Мюнхенской конференции
Политика
Кая Каллас

Как пишет издание, это стало своеобразным символом европейского разочарования действиями Белого дома. В частности, Каллас раскритиковала «Совет мира» Дональда Трампа за его «несбалансированную структуру» и неравное отношение к государствам-членам. «Я думаю, в этом и заключается разница в нашем видении мира», — сказала она, обращаясь к Уолтцу.

Также на Мюнхенской конференции Уолтц подарил участникам синюю бейсболку с надписью «Сделаем ООН снова великой». Как пишет Politico, Каллас «просто положила ее, не сказав ни слова благодарности».

Перепалка Уолтца и Каллас получила награду в номинации «Самый важный бой № 1».

