Победу Amazon над Walmart назвали «пустой» из-за облачных вычислений
Компания Amazon сместила розничную сеть Walmart с позиции крупнейшей в мире компании по объему выручки, сообщает Bloomberg. Выручка Walmart, находившейся на передовой позиции более десяти лет, за прошедший год составила $713,2 млрд. У Amazon эта цифра достигла $717 млрд.
Обе компании получают большую часть своей выручки в США. Amazon — крупнейший онлайн-ретейлер, сайт и приложение которого ежемесячно посещают 2,7 млрд человек. Walmart — крупнейшая розничная сеть с более чем 10 тыс. магазинов по всему миру.
При этом, как отмечает Bloomberg, Walmart добивается больше успехов в развитии электронной коммерции, чем Amazon в создании сети физических магазинов.
Основным инструментом для увеличения выручки Amazon стал ее бизнес в сфере облачных технологий — область, в которой Walmart не может поддержать конкуренцию. Без Amazon Web Services (AWS) выручка компании за год составила бы 588 млрд, поясняет Bloomberg.
«Это пустая победа. Amazon не победила Walmart в розничной торговле. Она просто обогнала ее по доходам, запустив новый бизнес, в котором Walmart не работает», — подчеркнула Кирти Кальянам, исполнительный директор Института управления розничной торговлей при университете Санта-Клары.
В начале февраля Reuters сообщил, что Walmart достигла рыночной капитализации $1 трлн, став первым триллионером среди розничных ретейлеров. Только за последний год акции компании выросли на 26%, а за десятилетие — на 468%.
