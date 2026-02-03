Walmart стала первым триллионером среди розничных сетей

По данным Reuters, только за последний год акции Walmart выросли на 26%, а за десятилетие — на 468%. Доходы сети выросли в том числе благодаря привлечению более состоятельных клиентов и активному внедрению ИИ-технологий

Фото: Joe Raedle / Getty Images

Американская компания Walmart достигла рыночной капитализации $1 трлн, став первым триллионером среди розничных ретейлеров, сообщает Reuters.

За последнее десятилетие акции Walmart выросли на 468%, а за год — на 26%, пишет агентство.

Walmart — крупнейшая в мире розничная сеть, основанная Сэмом Уолтоном в 1960-х годах в Роджерсе, штат Арканзас. Уолтон ориентировал бизнес на низкие цены. К 1970-м годам компания стала публичной, к 1979 году преодолела выручку в $1 млрд, а с 2003 года возглавляет рейтинг Fortune 500, который ранжирует крупные американские компании по объему их валовой выручки за предшествующий финансовый год.

Walmart увеличила доходы благодаря привлечению более обеспеченных клиентов, которые оценили удобство быстрой доставки и стали чаще покупать в магазинах сети товары не первой необходимости, такие как одежда и мебель.

По данным агентства, компания сделала ставку на технологии ИИ. Walmart вложила миллиарды долларов в автоматизацию своей цепочки поставок, чтобы обеспечить магазины более свежими продуктами и сократить время доставки. «За последние пять лет компания пережила масштабную цифровую трансформацию бизнеса», — отметил главный инвестиционный директор Accuvest Global Advisors Эрик Кларк, передает Reuters.

Согласно рейтингу Bankrate от сентября 2025 года, капитализацией свыше $1 трлн обладают более десяти компаний (в основном это технологические корпорации). Среди них:

Nvidia — лидер рынка с капитализацией, превышающей $4–5 трлн, благодаря буму ИИ;

Apple — первая компания, превысившая отметки $1 трлн, $2 трлн и $3 трлн;

Microsoft — оценивается выше чем в $3 трлн;

Alphabet (Google) — капитализация превышает $3 трлн;

Amazon — рыночная стоимость превышает $2 трлн;

Meta (признана экстремистской и запрещена в России) — преодолела отметку $1,5 трлн;

Berkshire Hathaway — инвестиционный конгломерат Уоррена Баффетта (более $1 трлн);

Eli Lilly — первая фармацевтическая компания, достигшая $1 трлн.