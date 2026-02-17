Седьмой с начала суток российский аэропорт приостановил полеты
Аэропорт Перми ограничил прием и выпуск рейсов, сообщила в телеграм-канале пресс-служба Росавиации.
Уточняется, что меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.
Об ограничениях написали в 6:53 мск.
Также Росавиация сообщила о снятии ограничения в аэропортах Тамбова и Казани.
На момент публикации ограничения действуют в воздушных гаванях Уфы, Ижевска, Нижнекамска, Сочи, Краснодара и Геленджика (в дополнение к действующему NOTAM).
Материал дополняется
