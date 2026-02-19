Появился спутниковый снимок снежного циклона, накрывшего Москву
Роскосмос поделился спутниковым снимком мощного снежного циклона «Валли», накрывшего Москву. Кадры из космоса компания опубликовала в своем телеграм-канале.
Аномальный снегопад обрушился на столицу 19 февраля и привел к девятибалльным пробкам и авариям, а также к задержкам и отменам рейсов. По прогнозу мэра Сергея Собянина, за день в Москве выпадет более 70% месячной нормы осадков.
Циклон пришел со стороны Болгарии, а в Россию попал через Крым.
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил РБК, что в ближайшие дни сильных снегопадов ожидать не стоит. После 23 февраля, по его словам, температура начнет повышаться: ночью — до минус 3–4 градусов, днем — от 0 до минус 5.
«Некоторые прогностические схемы дают вообще очень теплое окончание февраля и начала марта, вплоть до оттепельных температур, порядка 1–3 градусов тепла», — отметил он.
