Общество
Появился спутниковый снимок снежного циклона, накрывшего Москву

Роскосмос опубликовал спутниковый снимок снежного циклона, накрывшего Москву
Фото: «Электро-Л» / «Арктика-М» / Госкорпорация «Роскосмос»
Фото: «Электро-Л» / «Арктика-М» / Госкорпорация «Роскосмос»

Роскосмос поделился спутниковым снимком мощного снежного циклона «Валли», накрывшего Москву. Кадры из космоса компания опубликовала в своем телеграм-канале.

Аномальный снегопад обрушился на столицу 19 февраля и привел к девятибалльным пробкам и авариям, а также к задержкам и отменам рейсов. По прогнозу мэра Сергея Собянина, за день в Москве выпадет более 70% месячной нормы осадков.

Циклон пришел со стороны Болгарии, а в Россию попал через Крым.

Москву накрыл мощный снегопад. Фотогалерея
Фотогалерея 

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил РБК, что в ближайшие дни сильных снегопадов ожидать не стоит. После 23 февраля, по его словам, температура начнет повышаться: ночью — до минус 3–4 градусов, днем — от 0 до минус 5.

Появился спутниковый снимок снежного циклона, накрывшего Москву
Video

«Некоторые прогностические схемы дают вообще очень теплое окончание февраля и начала марта, вплоть до оттепельных температур, порядка 1–3 градусов тепла», — отметил он.

Авторы
Теги
Александра Озерова, Маргарита Ларичева Маргарита Ларичева
Роскосмос циклон снегопад снегопад в Москве снегопады новости
