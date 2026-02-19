Медведев заявил, что «врагу России» помогает весь мир
Врагу России помогает весь мир, пока она достигает всего в одиночку, заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, передает «РИА Новости».
«Мы за очень короткий срок прошли ту дистанцию, которую многие страны пока пройти не могут, причем развитые страны, подчеркиваю. Да, понятно, нашему врагу сейчас помогает весь мир, а мы в одиночку это делаем», — сказал Медведев на форуме «Единой России» в Екатеринбурге.
Он также отметил, что российские производства создали для нужд вооруженных сил уникальные образцы вооружения, которых нет ни у одной другой армии мира. «Самое важное, что наши враги это осознали», — подчеркнул Медведев.
Ранее зампред Совбеза заявил, что Россия смогла в несколько раз увеличить объемы выпуска многих видов военной продукции. Он также подчеркнул, что цели военной операции будут достигнуты вне зависимости от переговоров.
Москва осуждает предоставление военной помощи Украине. Кремль неоднократно заявлял, что такие действия не изменят цели спецоперации и ее ход, а только затянут время.
