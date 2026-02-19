 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Медведев заявил, что «врагу России» помогает весь мир

Медведев: врагу России помогает весь мир
Сюжет
Военная операция на Украине
Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев (Фото: Олег Молчанов / РИА Новости)

Врагу России помогает весь мир, пока она достигает всего в одиночку, заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, передает «РИА Новости».

«Мы за очень короткий срок прошли ту дистанцию, которую многие страны пока пройти не могут, причем развитые страны, подчеркиваю. Да, понятно, нашему врагу сейчас помогает весь мир, а мы в одиночку это делаем», — сказал Медведев на форуме «Единой России» в Екатеринбурге.

Он также отметил, что российские производства создали для нужд вооруженных сил уникальные образцы вооружения, которых нет ни у одной другой армии мира. «Самое важное, что наши враги это осознали», — подчеркнул Медведев.

Медведев заявил о достижении целей спецоперации независимо от переговоров
Политика
Фото:Сергей Бобылев / РИА Новости

Ранее зампред Совбеза заявил, что Россия смогла в несколько раз увеличить объемы выпуска многих видов военной продукции. Он также подчеркнул, что цели военной операции будут достигнуты вне зависимости от переговоров.

Москва осуждает предоставление военной помощи Украине. Кремль неоднократно заявлял, что такие действия не изменят цели спецоперации и ее ход, а только затянут время.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Telegram ответил на претензии Минцифры о доступе к перепискам

Бывшего президента Южной Кореи приговорили к пожизненному заключению

Зеленский назвал недостаточным результат переговоров в Женеве

Порошенко заявил об ошибке Зеленского в ходе переговоров с Россией

Картаполов предложил обязать сдавать геном срочников и госслужащих

Такер Карлсон заявил о своем задержании в Израиле
Авторы
Теги
Персоны
Анастасия Луценко
Дмитрий Медведев Россия враги помощь
Дмитрий Медведев фото
Дмитрий Медведев
политик, экс-президент, замглавы Совбеза России
14 сентября 1965 года
Материалы по теме
Медведев заявил о достижении целей спецоперации независимо от переговоров
Политика
Медведев связал сохранение власти Зеленского с уменьшением Украины
Политика
Медведев заявил о кратном росте выпуска военной продукции
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 февраля
EUR ЦБ: 90,17 (-0,1) Инвестиции, 17:29 Курс доллара на 20 февраля
USD ЦБ: 76,64 (+0,49) Инвестиции, 17:29
Трамп пошутил про Инфантино на заседании «Совета мира» Спорт, 19:18
Трамп рассказал, сколько заплатили участники Совета мира Политика, 19:16
Первая медаль для России. Что происходит на Олимпиаде Спорт, 19:10
Haval обновил внедорожники H7 и H9 для России. Что изменилось Авто, 19:02
Экс-комбриг ВСУ рассказал о ранении Залужного во время звонка из Киева Политика, 19:01
Начните с малого: подборка акций до 1000₽ #всенабиржу!, 19:00
Видео медальной гонки российского ски-альпиниста Филиппова на Олимпиаде Спорт, 18:58
Идеи правят деньгами
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Роспатент объяснил, как в базе могла появиться заявка от имени Долиной Общество, 18:48
Центральный университет стал лучшим в России по качеству платного набора Радио, 18:44
Волейболист «Локомотива» Деру вернется в команду после курса химиотерапии Спорт, 18:44
Появился спутниковый снимок снежного циклона, накрывшего Москву Общество, 18:44
Тихонов отказался называть медаль Филиппова на ОИ историческим событием Спорт, 18:43
Как нейротехнологии меняют будущее человека в России и мире Тренды, 18:43
Медведев заявил, что «врагу России» помогает весь мир Политика, 18:40