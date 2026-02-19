 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Медведев заявил о кратном росте выпуска военной продукции

Медведев: Россия в несколько раз увеличила объемы выпуска военной продукции
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Россия смогла в несколько раз увеличить объемы выпуска многих видов военной продукции, сообщил зампред Совета безопасности России, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев, следует из пресс-релиза партии.

«Удалось в несколько раз увеличить объем выпуска многих видов военной продукции», — сказал Медведев на Первом отраслевом окружном форуме партии «Есть результат!» в Екатеринбурге.

«Ростех» раскрыл параметры своей новой стратегии
Бизнес
Олег Евтушенко

26 декабря 2025 года президент России Владимир Путин заявил, что производство особо востребованных образцов вооружения и военной техники в России увеличилось с 2022 года.

По его словам, поставки средств поражения и боеприпасов выросли более чем в 22 раза. Выпуск бронетанкового вооружения увеличился в 2,2 раза, а легкобронированной техники (БМП, БТР) — в 3,7 раза. Производство авиатехники возросло в 4,6 раза. Количество произведенной автомобильной техники увеличилось в 5,7 раза, ракетного артиллерийского вооружения — в 9,6 раза, а выпуск средств индивидуальной бронезащиты — почти в 18 раз.

Это результат работы предприятий ОПК и экономики в целом, отметил Путин. «Без развития и без стабильной ситуации в финансах, в экономике в целом это тоже было бы невозможно. Это результат общей работы», — добавил президент.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Telegram ответил на претензии Минцифры о доступе к перепискам

Бывшего президента Южной Кореи приговорили к пожизненному заключению

Зеленский назвал недостаточным результат переговоров в Женеве

Порошенко заявил об ошибке Зеленского в ходе переговоров с Россией

Картаполов предложил обязать сдавать геном срочников и госслужащих

Такер Карлсон заявил о своем задержании в Израиле
Авторы
Теги
Персоны
Ксения Потрошилина
военная продукция Дмитрий Медведев выпуск
Дмитрий Медведев фото
Дмитрий Медведев
политик, экс-президент, замглавы Совбеза России
14 сентября 1965 года
Материалы по теме
«Ростех» впервые представил ручной противотанковый гранатомет РПГ-29М
Технологии и медиа
В «Ростехе» объяснили, почему у России не закончатся танки
Общество
«Ростех» разработал снаряд с дистанционным подрывом для борьбы с дронами
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 февраля
EUR ЦБ: 90,17 (-0,1) Инвестиции, 17:29 Курс доллара на 20 февраля
USD ЦБ: 76,64 (+0,49) Инвестиции, 17:29
Билл Гейтс отказался выступать на саммите по ИИ на фоне дела Эпштейна Политика, 17:49
Филиппов заявил, что после серебра на Олимпиаде хочет съесть тирамису Спорт, 17:46
Вы нам не подходите: как бороться с эйджизмом на работе Образование, 17:43
Посольство оценило призыв не выдавать россиянам визы на Паралимпиаду Политика, 17:41
Инфляция с выгодой: что такое линкеры и как в них инвестировать #всенабиржу!, 17:39
ЦБ оставил курс доллара на 20 февраля ниже ₽77 Инвестиции, 17:37
ВС указал на необходимость возмещать убытки за некачественные услуги ЖКХ Недвижимость, 17:34
Новый рейтинг РБК
Топ-100 продавцов на Wildberries и Ozon
Подробнее
Nissan отзовет 643 тыс. автомобилей Авто, 17:33
Дерипаска предупредил об огромных потерях при реструктуризации «Самолета» Бизнес, 17:30
Как Россия завоевала первую медаль Олимпиады-2026. Фоторепортаж Спорт, 17:24
Первая медаль для России. Что происходит на Олимпиаде Спорт, 17:15
Филиппов фразой «мужик сказал, мужик сделал» оценил серебро на Олимпиаде Спорт, 17:14
ПСБ и R-Vision объявили о партнерстве в области кибербезопасности Пресс-релиз, 17:12
Кремль оценил роль европейцев в мирных переговорах по Украине Политика, 17:11