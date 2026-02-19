Медведев заявил о кратном росте выпуска военной продукции

Медведев: Россия в несколько раз увеличила объемы выпуска военной продукции

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Россия смогла в несколько раз увеличить объемы выпуска многих видов военной продукции, сообщил зампред Совета безопасности России, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев, следует из пресс-релиза партии.

«Удалось в несколько раз увеличить объем выпуска многих видов военной продукции», — сказал Медведев на Первом отраслевом окружном форуме партии «Есть результат!» в Екатеринбурге.

26 декабря 2025 года президент России Владимир Путин заявил, что производство особо востребованных образцов вооружения и военной техники в России увеличилось с 2022 года.

По его словам, поставки средств поражения и боеприпасов выросли более чем в 22 раза. Выпуск бронетанкового вооружения увеличился в 2,2 раза, а легкобронированной техники (БМП, БТР) — в 3,7 раза. Производство авиатехники возросло в 4,6 раза. Количество произведенной автомобильной техники увеличилось в 5,7 раза, ракетного артиллерийского вооружения — в 9,6 раза, а выпуск средств индивидуальной бронезащиты — почти в 18 раз.

Это результат работы предприятий ОПК и экономики в целом, отметил Путин. «Без развития и без стабильной ситуации в финансах, в экономике в целом это тоже было бы невозможно. Это результат общей работы», — добавил президент.