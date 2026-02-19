Суд арестовал 9 членов этнической ОПГ, связанных с «Артаковскими»
Центральный районный суд Челябинска отправил под арест задержанных ранее девятерых членов этнической организованной преступной группы, сообщил источник РБК в правоохранительных органах.
В операции были задействованы сотрудники региональных управлений ФСБ, МВД и уголовного розыска.
Арестованные обвиняются в причастности к вымогательствам, разбоям и грабежам на территории региона. Они были связаны с находящимся в следственном изоляторе Артаком Варосяном и его активными сторонниками.
В ноябре 2025 года суд арестовал предполагаемого организатора ОПГ «Артаковские» Артака Варосяна. Его обвинили в вымогательстве под угрозой применения насилия в особо крупном размере.
Варосяну грозит до 15 лет колонии со штрафом 1 млн руб. Группировку «Артаковские» обвинили в преступлениях общеуголовной направленности: вымогательстве, рейдерских захватах, незаконном обороте драгметаллов и преступлениях против личности.
10 февраля сотрудники ФСБ и МВД России изъяли оружие, крупные суммы денег и предметы роскоши в ходе обысков в домах предполагаемых участников группировки. Самих подозреваемых задержали.
