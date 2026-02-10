 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
В Челябинской области у членов ОПГ «Артаковские» изъяли оружие и деньги

Фото: Вадим Ахметов / URA.ru / Global Look Press
Фото: Вадим Ахметов / URA.ru / Global Look Press

Сотрудники управлений ФСБ и МВД России по Челябинской области вновь провели обыски в домах предполагаемых участников группировки «Артаковские», организованной Артаком Варосяном. У них изъяли оружие, крупные суммы денег и предметы роскоши, а самих подозреваемых задержали. Об этом РБК сообщил источник в правоохранительных органах.

После обысков следствие начало рассматривать вопрос о возбуждении уголовных дел в отношении задержанных владельцев денег и имущества. Следствию предстоит выявить преступные связи подозреваемых в органах власти и правоохранительных структурах региона.

В Челябинской области силовики накрыли ОПГ «Артаковские»
Общество

В ноябре 2025 года сотрудники ФСБ и полиции уже проводили обыски по месту жительства предполагаемых участников ОПГ. После этого челябинский суд арестовал Артака Варосяна. Его обвинили в вымогательстве под угрозой применения насилия в особо крупном размере. Ему грозит до 15 лет колонии со штрафом 1 млн руб. Группировку «Артаковские» обвинили в преступлениях общеуголовной направленности: вымогательстве, рейдерских захватах, незаконном обороте драгметаллов и преступлениях против личности.

В декабре суд отправил в СИЗО трех участников ОПГ, сообщал «Вечерний Челябинск». Под стражей они должны были остаться как минимум до середины января. Обвиняемым 43, 38 и 35 лет. По версии МВД и ФСБ, пишет «Вечерний Челябинск», с 2023 по 2025 год они похищали дорогостоящие автомобили, проникали в чужие дома и крали оружие. Сумма ущерба составила порядка 7,5 млн руб.

Читайте РБК в Telegram.

