Суд в Челябинске арестовал предполагаемого организатора ОПГ «Артаковские»

Центральный районный суд Челябинска избрал меру пресечения в виде заключения под стражу ранее задержанному Артаку Варосяну, подозреваемому в создании преступной группировки «Артаковские». Об этом РБК сообщили источник, знакомый с ситуацией, и источник в правоохранительных органах.

Мужчину 1985 года рождения обвиняют по п. «б» ч. 3 ст. 163 Уголовного кодекса России — вымогательство под угрозой применения насилия в особо крупном размере. Максимальная санкция — до пятнадцати лет колонии со штрафом 1 млн руб.

Криминальной группировке вменяют преступления общеуголовной направленности, включая вымогательство, рейдерские захваты, незаконный оборот драгоценных металлов и преступления против личности, рассказал собеседник РБК.

Ранее, 26 ноября, сотрудники ФСБ и полиции Челябинской области провели обыски по адресам в Челябинской области, связанным с участниками ОПГ «Артаковские». Во время мероприятий были обнаружены предметы, запрещенные к обороту, следы запрещенной в России деятельности и другие нарушения закона. Следствие устанавливает дополнительные эпизоды и проверяет связи членов группы с представителями власти и силовых структур.