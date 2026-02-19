 Перейти к основному контенту
0

Трамп заявил, что Алиев и Пашинян стали друзьями

Ильхам Алиев, Дональд Трамп и Никол Пашинян (слева направо)
Ильхам Алиев, Дональд Трамп и Никол Пашинян (слева направо) (Фото: Andrew Harnik / Getty Images)

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян стали друзьями, заявил президент США Дональд Трамп во время выступления на первом заседании «Совета мира».

«Я думаю, они стали друзьями. Я не уверен, можно ли мне это говорить, но я так думаю», — сказал он.

Алиев и Пашинян встретились в Абу-Даби
Политика
Никол Пашинян и Ильхам&nbsp;Алиев

8 августа 2025 года в Белом доме прошли переговоры Трампа с Пашиняном и Алиевым. По итогам встречи главы государств подписали трехстороннюю декларацию об установлении мира и межгосударственных отношений между Арменией и Азербайджаном.

В январе 2026-го Алиев заявил, что отношения Армении и Азербайджана переходят в стадию сотрудничества. Он уточнил, что Баку снял все ограничения на грузоперевозки и начал поставлять в соседнюю страну критически важные товары.

Первое заседание «Совета мира», созданного для реализации американского плана по урегулированию конфликта в секторе Газа, проходит 19 февраля в Институте мира США (USIP) в Вашингтоне. На заседании присутствуют мировые лидеры, в том числе президенты Казахстана и Азербайджана Касым-Жомарт Токаев и Ильхам Алиев, премьер-министры Армении и Албании Никол Пашинян и Эди Рама. Всего, как ожидалось, в мероприятии примут участие представители более чем 45 стран, отмечал Reuters.

Теги
Валерия Антонова
Дональд Трамп Ильхам Алиев Никол Пашинян Совет мира
