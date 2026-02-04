 Перейти к основному контенту
Алиев и Пашинян встретились в Абу-Даби

В Абу-Даби проходит встреча Алиева и Пашиняна
Никол Пашинян и Ильхам&nbsp;Алиев
Никол Пашинян и Ильхам Алиев (Фото: president.az)

В Абу-Даби проходит расширенная встреча президента Азербайджанской республики Ильхама Алиева и премьер-министра республики Армения Никола Пашиняна. Об этом сообщает пресс-служба азербайджанского лидера. 

Лидеры Армении и Азербайджана прибыли в ОАЭ для участия в премии Zayed, где им планируют вручить награды за вклад в продвижение мирной повестки между Ереваном и Баку.

Политики встречались в ОАЭ в июле 2025 года. В августе Армения и Азербайджан опубликовали проект мирного соглашения, о котором они пытались договориться несколько лет.

Никол Пашинян фото
Никол Пашинян
политик, премьер-министр Армении
1 июня 1975 года
Ильхам Алиев фото
Ильхам Алиев
политик, президент Азербайджана
24 декабря 1961 года
