Алиев и Пашинян встретились в Абу-Даби

Никол Пашинян и Ильхам Алиев (Фото: president.az)

В Абу-Даби проходит расширенная встреча президента Азербайджанской республики Ильхама Алиева и премьер-министра республики Армения Никола Пашиняна. Об этом сообщает пресс-служба азербайджанского лидера.

Лидеры Армении и Азербайджана прибыли в ОАЭ для участия в премии Zayed, где им планируют вручить награды за вклад в продвижение мирной повестки между Ереваном и Баку.

Политики встречались в ОАЭ в июле 2025 года. В августе Армения и Азербайджан опубликовали проект мирного соглашения, о котором они пытались договориться несколько лет.