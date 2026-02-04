Алиев и Пашинян встретились в Абу-Даби
В Абу-Даби проходит расширенная встреча президента Азербайджанской республики Ильхама Алиева и премьер-министра республики Армения Никола Пашиняна. Об этом сообщает пресс-служба азербайджанского лидера.
Лидеры Армении и Азербайджана прибыли в ОАЭ для участия в премии Zayed, где им планируют вручить награды за вклад в продвижение мирной повестки между Ереваном и Баку.
Политики встречались в ОАЭ в июле 2025 года. В августе Армения и Азербайджан опубликовали проект мирного соглашения, о котором они пытались договориться несколько лет.
