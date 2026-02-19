Кремль раскрыл одну из тем переговоров Путина с главой МИД Кубы

Владимир Путин и Бруно Родригес Паррилья во время встречи (Фото: Pavel Bednyakov / AP / ТАСС)

Вопрос о конкретных мерах помощи Кубе был на повестке прошедшей встречи президента России Владимира Путина и министра иностранных дел Кубы Родригеса Паррильи, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Да, было на повестке дня», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос (цитата по «Интерфаксу»).

Переговоры состоялись накануне и прошли в Кремле. В ходе встречи Путин назвал неприемлемыми новые ограничительные меры, введенные против Кубы.

В последние месяцы Куба столкнулась с энергетическим кризисом. В конце января президент США Дональд Трамп объявил режим чрезвычайного положения из-за угрозы нацбезопасности со стороны Кубы и ввел дополнительные пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на остров.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ранее сообщил, что Россия обсуждает с Кубой варианты помощи, но публично форматы поддержки пока не раскрываются. Российское посольство в Гаване заявило о планах поставить на остров нефть «в качестве гуманитарной помощи».