0

Кремль раскрыл одну из тем переговоров Путина с главой МИД Кубы

Песков: Путин и глава МИД Кубы обсуждали конкретные меры помощи стране
Владимир Путин и&nbsp;Бруно Родригес Паррилья&nbsp;во время встречи
Владимир Путин и Бруно Родригес Паррилья во время встречи (Фото: Pavel Bednyakov / AP / ТАСС)

Вопрос о конкретных мерах помощи Кубе был на повестке прошедшей встречи президента России Владимира Путина и министра иностранных дел Кубы Родригеса Паррильи, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Да, было на повестке дня», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос (цитата по «Интерфаксу»).

Переговоры состоялись накануне и прошли в Кремле. В ходе встречи Путин назвал неприемлемыми новые ограничительные меры, введенные против Кубы.

Путин назвал неприемлемыми новые санкции против Кубы
Политика
Владимир Путин и&nbsp;Бруно Родригес Паррилья

В последние месяцы Куба столкнулась с энергетическим кризисом. В конце января президент США Дональд Трамп объявил режим чрезвычайного положения из-за угрозы нацбезопасности со стороны Кубы и ввел дополнительные пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на остров.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ранее сообщил, что Россия обсуждает с Кубой варианты помощи, но публично форматы поддержки пока не раскрываются. Российское посольство в Гаване заявило о планах поставить на остров нефть «в качестве гуманитарной помощи».

Александра Озерова
Владимир Путин Дмитрий Песков Куба переговоры
Владимир Путин
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
