Генпрокуратура подала иск об изъятии у Льва Кветного цементных заводов

Генпрокуратура привлекла бизнесмена Льва Кветного к иску о передаче государству контролируемых им цементных заводов. По данным прокуратуры, за 2 последних года в иностранную юрисдикцию было выведено более 1 млрд. рублей

Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / Global Look Press

Генеральная прокуратура подала иск об изъятии в пользу государства цементного холдинга «Новоросцемент», так как его конечный бенефициар — бизнесмен Лев Кветной — обладает гражданствами Израиля и Кипра, сообщили РБК два источника, знакомые с содержанием иска. Оба гражданства он получил более десяти лет назад, выяснила прокуратура.

По словам собеседников РБК, в ходе надзора за исполнением законности установления иностранного контроля над стратегическими отраслями экономики Генпрокуратура выяснила, что над группой компаний «Новоросцемент» (один из крупнейших в стране производителей цемента) и надо входящим в него Верхнебаканским цементным заводом, был установлен иностранный контроль. При этом ФАС и правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций не были уведомлены о наличии у владельца компании иностранного гражданства.

По данным Генпрокуратуры, до сентября 2019 года все акции «Новоросцемента» принадлежали кипрской Chevre Investments Limited, а все акции Верхнебаканский цементного завода также кипрской Nortox Investments Limited, функцию исполнительного органа выполняло АО «Газметаллпроект», а в сентябре 2019 года кипрские компании, Кветный и Надежда Анисимова заключили договор о создании АО «Актуальные инвестиции». В счет покупки акций этой компании кипрские компании внесли по 100% акций «Новоросцемента» и «Верхнебаканского цементного завода», таким образом 100% акций стратегических обществ стали принадлежать компании «Актуальные инвестиции», акционерами которого являются иностранные компании Chevre Investments Limited, Nortox Investments Limited, Кветной и Анисимова.

По данным собеседников РБК, в иске говорится, что после получения контроля над холдингом Кветной завышал цены на реализуемую в Южном федеральном округе продукцию, а получаемые доходы выводил за рубеж, в том числе на принадлежащие ему счета в Швейцарии. Всего за период с 2023 года по 2025 год в иностранную юрисдикцию выведено более 1 млрд. рублей, установила прокуратура.

В иске надзорное ведомство просит признать недействительными проведенные с 2019 года сделки с акциями цементных компаний и передать акции «Новросцемента» и «Верхнебаканского цементного завода» в доход государства, сообщили собеседники РБК.

Иск надзорное ведомство подало 27 января в Арбитражный суд Краснодарского края. Ответчиками по нему выступают компании Chevre Investments Limited и Nortox Investments Limited, зарегистрированные на Кипре, а также российское АО «Актуальные инвестиции». В качестве третьих лиц привлечены Федеральная антимонопольная служба, Росимущество, компании «Новоросцемент», «Верхнебаканский цементный завод», «Газметаллпроект», Лев Кветной и Надежда Анисимова. О содержании иска также написал «КоммерсантЪ».

Генпрокуратура просит суд признать недействительным договор о создании АО «Актуальные инвестиции». В качестве обеспечительных мер наложить арест на все имущество, принадлежащее компаний «Актуальные инвестиции», «Новоросцемент», «Верхнебаканский цементный завод», ООО «Октябрь», «Стром-Трейдинг», «Новоросцемент Маркет».

Материал дополняется.