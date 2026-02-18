Генпрокуратура отказалась от иска об изъятии заводов «Новоросцемента»

Иск был подан в январе. Генпрокуратура выяснила, что над одним из крупнейших в стране производителей цемента был установлен иностранный контроль, писал РБК. Ответчиком выступает бизнесмен Лев Кветной — гражданин Израиля и Кипра

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Генпрокуратура подала в Арбитражный суд Краснодарского края ходатайство об отказе от иска об изъятии в доход государства активов группы «Новоросцемент», следует из данных в судебной картотеке.

О том, что Генеральная прокуратура подала иск об изъятии в пользу государства цементного холдинга «Новоросцемент», так как его конечный бенефициар — бизнесмен Лев Кветной — обладает гражданствами Израиля и Кипра, сообщили в январе РБК два источника, знакомые с содержанием иска.

По словам собеседников РБК, в ходе надзора за исполнением законности установления иностранного контроля над стратегическими отраслями экономики Генпрокуратура выяснила, что над группой компаний «Новоросцемент» (один из крупнейших в стране производителей цемента) и над входящим в него Верхнебаканским цементным заводом был установлен иностранный контроль. При этом ФАС и правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций не были уведомлены о наличии у владельца компании иностранного гражданства.

По данным Генпрокуратуры, до осени 2019 года все акции «Новоросцемента» принадлежали кипрской Chevre Investments Limited, а все акции Верхнебаканского цементного завода — кипрской Nortox Investments Limited, функцию исполнительного органа выполняло АО «Газметаллпроект».

В сентябре 2019-го кипрские компании, Кветной и Надежда Анисимова заключили договор о создании АО «Актуальные инвестиции». В счет покупки акций кипрские компании внесли по 100% акций «Новоросцемента» и Верхнебаканского цементного завода; таким образом, 100% акций стратегических обществ стали принадлежать компании «Актуальные инвестиции», акционерами которой являются иностранные компании Chevre Investments Limited, Nortox Investments Limited, Кветной и Анисимова, считают в ведомстве.

В иске указывалось, что после получения контроля над холдингом Кветной завышал цены на реализуемую в Южном федеральном округе продукцию, а получаемые доходы выводил за рубеж, в том числе на принадлежащие ему счета в Швейцарии. Ведомство попросило признать недействительными проведенные с 2019 года сделки с акциями цементных компаний и передать акции «Новоросцемента» и Верхнебаканского цементного завода в доход государства.

Юрист Валерий Еременко, представитель ОАО «Верхнебаканский цементный завод», отказался от комментариев. «Мы не комментируем дело, это наша общая позиция», — сказал он РБК.