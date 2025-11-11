 Перейти к основному контенту
Бизнес⁠,
0

«Ростех» раскрыл параметры своей новой стратегии

Третья стратегия «Ростеха» приведет к изменению почти всех бизнес-процессов, сообщил исполнительный директор Олег Евтушенко. К 2036 году выручка компании превысит 7 трлн руб., не менее половины составит гражданская продукция
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

«Ростех» утвердил новую стратегию развития, рассчитанную до 2036 года, рассказал РБК исполнительный директор госкорпорации Олег Евтушенко. Это третья по счету стратегия в истории компании: первая была принята в 2011 году, вторая охватывала период с 2015  по 2025 год.

Новый «эволюционно-революционный» документ приведет к изменению почти всех бизнес-процессов корпорации и к обновлению ее структуры, сообщил Евтушенко.

«Баланс» и «право на ошибку»: что известно о новой стратегии «Ростеха»
Олег Евтушенко

Базовый сценарий предусматривает, что к 2030 году выручка «Ростеха» достигнет 6 трлн руб., а к 2036-му, по среднеоптимистичному сценарию, превысит 7 трлн руб. По словам Евтушенко, не менее половины выручки должна приносить гражданская продукция. К этой цели компания подошла в 2022 году, когда доля «гражданки» достигла 47%, но «в силу известных событий в прошлом году она вновь снизилась до 31%», отметил исполнительный директор «Ростеха».

В развитии гражданского производства Евтушенко выделил два ключевых вектора: расширение продуктового ряда и выход на новые рынки, в том числе станкостроение, радиоэлектронную промышленность, роботизацию.

В 2030 году уровень рентабельности «Ростеха» по чистой прибыли по группе должен составить 5,6%, к 2036-му — 7,9%. Сейчас он оценивается в 2-3%. Приемлемым уровнем рентабельности военного производства Евтушенко назвал 5–10%. Исполнительный директор госкорпорации отметил, что военное производство включает не только гособоронзаказ, но и экспортное направление. Евтушенков добавил, что документ учитывает возможность прекращения боевых действий на Украине.

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов рассказывал, что фокус в новой стратегии сделан на научно-технологическое развитие в военной и гражданской сферах, а также на «сохранение человеческого капитала».

