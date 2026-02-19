Кремль заявил об отсутствии контактов с США после переговоров в Женеве

Песков: после переговоров в Женеве между Россией и США не было контактов

Дмитрий Песков (Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press)

После трехсторонних переговоров в Женеве контактов между российской и американской сторонами не было, сообщил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Он добавил, что решение о дальнейшем взаимодействии примут после проработки соответствующих вопросов. Многое, по его словам, будет зависеть от Вашингтона.

«Нет, ничего не было. Пока ничего не планируется, они будут прорабатываться, потом будет приниматься дальше решение. Уже будет зависеть от американцев, по графику предложений», — ответил он (цитата по «РИА Новости»).

Трехсторонние мирные переговоры между Россией, Украиной и США состоялись 17 и 18 февраля в отеле InterContinental. Глава российской делегации Владимир Мединский назвал их тяжелыми, но деловыми и анонсировал новый раунд, который, по его словам, должен пройти в ближайшее время.

Песков объяснил, что проинформирует о деталях новой встречи, «как только будет конкретика».

В Женеве на повестку вынесли более широкий спектр тем, чем на переговорах в Абу-Даби. Встреча прошла в закрытом для журналистов формате.