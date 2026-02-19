 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Переговоры России и Украины⁠,
0

Мединский доложил Путину о результатах переговоров в Женеве

Сюжет
Переговоры России и Украины
Мединский доложил Путину о ходе женевских переговоров по Украине, заявили в Кремле. Ранее глава российской переговорной группы называл состоявшиеся встречи тяжелыми, но деловыми
Владимир Мединский
Владимир Мединский (Фото: Екатерина Чеснокова / POOL / РИА Новости)

Помощник российского лидера Владимир Мединский доложил президенту Владимиру Путину о ходе переговоров в Женеве, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

«Да», — ответил Песков на соответствующий вопрос журналистов.

18 февраля завершился очередной раунд трехсторонних переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Мединский отмечал, что дискуссии «были тяжелыми, но деловыми». Он также анонсировал новую встречу делегаций в ближайшее время. В Кремле уточнили, что проинформируют о месте, как только появится конкретика.

По словам замминистра иностранных дел Михаила Галузина, входившего в состав российской делегации, на переговорах по Украине в Женеве стороны обсуждали весь спектр вопросов повестки в контексте поиска политико-дипломатического урегулирования. Он подчеркнул, что переговоры идут «непросто, но они идут и будут продолжены».

Кремль заявил об отсутствии контактов с США после переговоров в Женеве
Политика
Дмитрий Песков

Женевские переговоры привели к «незначительному, но важному прогрессу» в проработке практических механизмов возможного прекращения огня, рассказал источник CNN. Делегации, в частности, обсуждали, что именно будет считаться нарушением режима тишины и как должны выглядеть практические условия перемирия.

Вместе с этим «РБК-Украина» передавал, что военная переговорная подгруппа по Украине «уже близка к финишу», в то время как политическая «пока стоит на месте». Украинский лидер Владимир Зеленский также заявлял, что по военной части, включая мониторинг прекращения огня, «почти обо всем договорились».

Кроме того, в первый день переговоров Зеленский в интервью Axios сообщил, что поручил украинской делегации поднять в Женеве вопрос организации встречи с Путиным. О том, что после январских переговоров в ОАЭ стороны «очень близки» к встрече президентов России и Украины, писал Axios со ссылкой на американских чиновников.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Telegram ответил на претензии Минцифры о доступе к перепискам

Бывшего президента Южной Кореи приговорили к пожизненному заключению

Зеленский назвал недостаточным результат переговоров в Женеве

Порошенко заявил об ошибке Зеленского в ходе переговоров с Россией

Картаполов предложил обязать сдавать геном срочников и госслужащих

Такер Карлсон заявил о своем задержании в Израиле
Авторы
Теги
Персоны
Валерия Доброва
Дмитрий Песков Владимир Мединский Владимир Путин Украина переговоры доклад
Владимир Мединский фото
Владимир Мединский
политик, помощник президента России
18 июля 1970 года
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Дмитрий Песков фото
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
Материалы по теме
Кремль заявил об отсутствии контактов с США после переговоров в Женеве
Политика
Участник российской делегации рассказал о переговорах в Женеве
Политика
Галузин рассказал о докладе Путину по итогам переговоров в Женеве
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 февраля
EUR ЦБ: 90,17 (-0,1) Инвестиции, 17:29 Курс доллара на 20 февраля
USD ЦБ: 76,64 (+0,49) Инвестиции, 17:29
Билл Гейтс отказался выступать на саммите по ИИ на фоне дела Эпштейна Политика, 17:49
Филиппов заявил, что после серебра на Олимпиаде хочет съесть тирамису Спорт, 17:46
Вы нам не подходите: как бороться с эйджизмом на работе Образование, 17:43
Посольство оценило призыв не выдавать россиянам визы на Паралимпиаду Политика, 17:41
Инфляция с выгодой: что такое линкеры и как в них инвестировать #всенабиржу!, 17:39
ЦБ оставил курс доллара на 20 февраля ниже ₽77 Инвестиции, 17:37
ВС указал на необходимость возмещать убытки за некачественные услуги ЖКХ Недвижимость, 17:34
Новый рейтинг РБК
Топ-100 продавцов на Wildberries и Ozon
Подробнее
Nissan отзовет 643 тыс. автомобилей Авто, 17:33
Дерипаска предупредил об огромных потерях при реструктуризации «Самолета» Бизнес, 17:30
Как Россия завоевала первую медаль Олимпиады-2026. Фоторепортаж Спорт, 17:24
Первая медаль для России. Что происходит на Олимпиаде Спорт, 17:15
Филиппов фразой «мужик сказал, мужик сделал» оценил серебро на Олимпиаде Спорт, 17:14
ПСБ и R-Vision объявили о партнерстве в области кибербезопасности Пресс-релиз, 17:12
Кремль оценил роль европейцев в мирных переговорах по Украине Политика, 17:11