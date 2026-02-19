Мединский доложил Путину о результатах переговоров в Женеве

Мединский доложил Путину о ходе женевских переговоров по Украине, заявили в Кремле. Ранее глава российской переговорной группы называл состоявшиеся встречи тяжелыми, но деловыми

Владимир Мединский (Фото: Екатерина Чеснокова / POOL / РИА Новости)

Помощник российского лидера Владимир Мединский доложил президенту Владимиру Путину о ходе переговоров в Женеве, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

«Да», — ответил Песков на соответствующий вопрос журналистов.

18 февраля завершился очередной раунд трехсторонних переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Мединский отмечал, что дискуссии «были тяжелыми, но деловыми». Он также анонсировал новую встречу делегаций в ближайшее время. В Кремле уточнили, что проинформируют о месте, как только появится конкретика.

По словам замминистра иностранных дел Михаила Галузина, входившего в состав российской делегации, на переговорах по Украине в Женеве стороны обсуждали весь спектр вопросов повестки в контексте поиска политико-дипломатического урегулирования. Он подчеркнул, что переговоры идут «непросто, но они идут и будут продолжены».

Женевские переговоры привели к «незначительному, но важному прогрессу» в проработке практических механизмов возможного прекращения огня, рассказал источник CNN. Делегации, в частности, обсуждали, что именно будет считаться нарушением режима тишины и как должны выглядеть практические условия перемирия.

Вместе с этим «РБК-Украина» передавал, что военная переговорная подгруппа по Украине «уже близка к финишу», в то время как политическая «пока стоит на месте». Украинский лидер Владимир Зеленский также заявлял, что по военной части, включая мониторинг прекращения огня, «почти обо всем договорились».

Кроме того, в первый день переговоров Зеленский в интервью Axios сообщил, что поручил украинской делегации поднять в Женеве вопрос организации встречи с Путиным. О том, что после январских переговоров в ОАЭ стороны «очень близки» к встрече президентов России и Украины, писал Axios со ссылкой на американских чиновников.