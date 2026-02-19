«Литрес» вернул в продажу книгу Бакмана после проверки на пропаганду ЛГБТ

Фото: litres.ru

Книжный сервис «Литрес» вернул в продажу книгу Фредрика Бакмана «После бури» после проверки на наличие признаков пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России), сообщили РБК в пресс-службе сервиса.

Книга была возвращена в продажу после «получения Российским книжным союзом уведомления о том, что по результатам проведенной проверки произведение не содержит признаков пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений (ст. 6.21 КоАП РФ)», говорится в сообщении.

Обложка книги и информация на ее странице в сервисе содержит необходимую возрастную маркировку 18+, добавили в «Литресе».

В декабре 2025 года «Литрес» и книжная сеть «Читай город — Буквоед» приостановили продажи трилогии «Медвежий угол» Фредрика Бакмана, которая включает романы «Медвежий угол», «Мы против вас» и «После бури». Решение, по информации представителя книжной сети, было принято из-за того, что «у надзорных органов появились вопросы к содержательной части произведений».

Закон о полном запрете в России пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола, а также демонстрации такого контента детям был подписан президентом Владимиром Путиным в декабре 2022 года. За нарушение запрета физическим лицам грозит штраф до 400 тыс. руб., а юридическим — до 5 млн руб.

Ранее в законодательстве была запрещена только ЛГБТ-пропаганда среди тех, кому не исполнилось 18 лет, а демонстрация никак не регламентировалась.