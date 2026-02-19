 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

«Литрес» вернул в продажу книгу Бакмана после проверки на пропаганду ЛГБТ

Фото: litres.ru
Фото: litres.ru

Книжный сервис «Литрес» вернул в продажу книгу Фредрика Бакмана «После бури» после проверки на наличие признаков пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России), сообщили РБК в пресс-службе сервиса.

Книга была возвращена в продажу после «получения Российским книжным союзом уведомления о том, что по результатам проведенной проверки произведение не содержит признаков пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений (ст. 6.21 КоАП РФ)», говорится в сообщении.

Обложка книги и информация на ее странице в сервисе содержит необходимую возрастную маркировку 18+, добавили в «Литресе».

«Кинопоиск», «Иви» и Wink оштрафовали за пропаганду ЛГБТ
Общество
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

В декабре 2025 года «Литрес» и книжная сеть «Читай город — Буквоед» приостановили продажи трилогии «Медвежий угол» Фредрика Бакмана, которая включает романы «Медвежий угол», «Мы против вас» и «После бури». Решение, по информации представителя книжной сети, было принято из-за того, что «у надзорных органов появились вопросы к содержательной части произведений».

Закон о полном запрете в России пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола, а также демонстрации такого контента детям был подписан президентом Владимиром Путиным в декабре 2022 года. За нарушение запрета физическим лицам грозит штраф до 400 тыс. руб., а юридическим — до 5 млн руб.

Ранее в законодательстве была запрещена только ЛГБТ-пропаганда среди тех, кому не исполнилось 18 лет, а демонстрация никак не регламентировалась.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Telegram ответил на претензии Минцифры о доступе к перепискам

Бывшего президента Южной Кореи приговорили к пожизненному заключению

Зеленский назвал недостаточным результат переговоров в Женеве

Порошенко заявил об ошибке Зеленского в ходе переговоров с Россией

Картаполов предложил обязать сдавать геном срочников и госслужащих

Такер Карлсон заявил о своем задержании в Израиле
Авторы
Теги
Валерия Антонова, Евгения Стогова Евгения Стогова
ЛитРес проверка Читай-город
Материалы по теме
«Вымпелком» оштрафовали на ₽3,5 млн за пропаганду ЛГБТ
Политика
На Roblox составили протокол за пропаганду ЛГБТ
Общество
Минюст потребовал признать экстремистскими две ЛГБТ-организации
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 февраля
EUR ЦБ: 90,17 (-0,1) Инвестиции, 17:29 Курс доллара на 20 февраля
USD ЦБ: 76,64 (+0,49) Инвестиции, 17:29
Билл Гейтс отказался выступать на саммите по ИИ на фоне дела Эпштейна Политика, 17:49
Филиппов заявил, что после серебра на Олимпиаде хочет съесть тирамису Спорт, 17:46
Вы нам не подходите: как бороться с эйджизмом на работе Образование, 17:43
Посольство оценило призыв не выдавать россиянам визы на Паралимпиаду Политика, 17:41
Инфляция с выгодой: что такое линкеры и как в них инвестировать #всенабиржу!, 17:39
ЦБ оставил курс доллара на 20 февраля ниже ₽77 Инвестиции, 17:37
ВС указал на необходимость возмещать убытки за некачественные услуги ЖКХ Недвижимость, 17:34
Идеи правят деньгами
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Nissan отзовет 643 тыс. автомобилей Авто, 17:33
Дерипаска предупредил об огромных потерях при реструктуризации «Самолета» Бизнес, 17:30
Как Россия завоевала первую медаль Олимпиады-2026. Фоторепортаж Спорт, 17:24
Первая медаль для России. Что происходит на Олимпиаде Спорт, 17:15
Филиппов фразой «мужик сказал, мужик сделал» оценил серебро на Олимпиаде Спорт, 17:14
ПСБ и R-Vision объявили о партнерстве в области кибербезопасности Пресс-релиз, 17:12
Кремль оценил роль европейцев в мирных переговорах по Украине Политика, 17:11