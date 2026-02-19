Появились кадры совместных военных учений России и Ирана в Оманском заливе

Совместные учения России и Ирана в Оманском заливе. Видео

Военно-морские силы России и Ирана 19 февраля провели совместные учения в Оманском заливе и на севере Индийского океана. Видео распространил иранский телеканал Press TV.

По данным канала, стороны успешно провели учения по аэрофотосъемке и тактическому построению, а также учебную операцию по спасению захваченного судна.

Мероприятие анонсировал накануне второй флотильный адмирал ВМС Ирана Хасан Магсудлу. Он назвал целью учений укрепление безопасности и устойчивого морского взаимодействия.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о связи учений с эскалацией в отношениях США и Ирана, подчеркнул, что они являются плановыми и были согласованы «заблаговременно».