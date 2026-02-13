Глава Сердобска ушла в отставку после выдачи квартир приезжим

Марина Ермакова (Фото: gorod-serdobsk.ru)

Глава города Сердобска в Пензенской области Марина Ермакова 12 февраля сообщила об уходе в отставку на фоне кампании критики в соцсетях, пишет «ПензаИнформ». Телеграм-канал мэра в настоящий момент недоступен, на странице во «ВКонтакте» доступ ограничен.

«Решение далось непросто, однако в текущих условиях продолжать работу считаю невозможным», — цитирует издание Ермакову.

10 февраля Ермакова сообщила, что вручила сертификаты на соцвыплаты мигрантам с детьми. По данным РЕН ТВ, выплаты получили «две жены одного мужа»: одна в официальном браке, другая — фактически. Мужчина — гражданин России с пропиской в регионе и работой в Москве.

Как пояснила сама экс-мэр, публикация носила стандартный рабочий характер, однако уже на следующий день на странице главы города появилось множество негативных комментариев. Женщина написала, что «в последние двое суток потеряла сон и покой».

«Уровень давления на меня в соцсетях перешел все мыслимые границы. <...> Личные сообщения еще более страшные, чем открытые комментарии. Оскорбления, угрозы, клевета», — написала Ермакова.

В инфоцентре СК России сообщили, что начали проверку, о результатах которой будет доложено главе ведомства Александру Бастрыкину.

«Несмотря на то что местные жители, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, длительное время ожидают своей очереди, принято решение в пользу семей с миграционной историей. Граждане усматривают коррупционную составляющую», — говорится в сообщении.