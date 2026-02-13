 Перейти к основному контенту
Политика
0

Мэр Липецка подал в отставку

Роман Ченцов
Роман Ченцов (Фото: roman_chentsov / Telegram)

Мэр Липецка Роман Ченцов подал в отставку по семейным обстоятельствам. Его заявление будет рассмотрено депутатами городского совета. Об этом Ченцов сообщил в телеграм-канале.

«Скажу честно: далось это решение непросто. Для меня Липецк — родной город, и я всегда честно служил людям. Мне повезло, что рядом были мои коллеги, с которыми мы каждый день решали сложные задачи, спорили, искали выходы из сложных ситуаций и радовались результатам. Но сегодня в силу семейных обстоятельств мне важно быть рядом с близкими, уделить им максимум внимания и личного участия», — написал он.

Мэр Иваново Шаботинский покинул свой пост
Общество
Александр&nbsp;Шаботинский

Ченцов поблагодарил своих коллег и губернатора региона Игоря Артамонова за предоставленную возможность стать главой города. Также он отметил, что у города есть большой потенциал и «с такой сильной и профессиональной командой» он продолжит идти вперед.

Роман Ченцов начал свою карьеру с работы ветеринарным врачом. Впоследствии он ушел трудиться на Липецкую районную станцию по борьбе с болезнями животных и стал ее начальником. С 2018 по 2020 год Ченцов был заместителем начальника областного управления ветеринарии.

С 2020 года Ченцов начал свою политическую карьеру. Он руководил Добринским районом до 2022 года, далее стал главой Лебедянского района. С 20 июня 2024 года Ченцов исполнял обязанности мэра Липецка, а 27 июня того же года депутаты городского совета избрали его главой города.

Ксения Потрошилина
Липецк мэры отставка
