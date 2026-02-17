 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Минобороны сообщило об ударе по энергетической инфраструктуре Украины

Минобороны: нанесен удар по энергетической инфраструктуре Украины
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Александр Река / ТАСС
Фото: Александр Река / ТАСС

Российские войска нанесли удар по объектам военно-промышленного комплекса и энергетической инфраструктуры Украины, которые использовались в интересах ВСУ, сообщает Минобороны России.

Массированный удар нанесли в ответ на «террористические действия украинской стороны». При атаке использовалось высокоточное оружие наземного и воздушного базирования. Предприятия ОПК и энергетическую инфраструктуру атаковали беспилотниками. Все цели, по сообщению Минобороны, были успешно поражены.

Минобороны сообщило о групповом ударе по энергетике Украины
Политика
Фото:Александр Река / ТАСС

14 февраля Минобороны сообщало, что российские военные нанесли удар по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины. 

Атаку совершили с помощью оперативно-тактической авиации, беспилотников, ракет и артиллерии. Также войска атаковали центральную базу ракетно-артиллерийского вооружения, места хранения и запуска беспилотников.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

«Роскосмос» показал спутниковый снимок балканского циклона над Москвой. Фото

Президент Чехии исключил возможность просто использовать активы России

Министр предупредил вузы о качестве приема на заочное: «Нам все видно»

Бронзит предупредил о риске «погрязнуть» в ИИ-контенте

Рубио заверил Орбана в помощи Трампа в случае проблем

Обама объяснил, почему считает реальным существование инопланетян
Авторы
Теги
Ксения Потрошилина
Минобороны авиаудар атака беспилотники
Материалы по теме
На юге Одессы произошел пожар на энергетическом объекте
Политика
Минэнерго сообщило о ближайших «тяжелых днях» для энергетики Украины
Политика
Брянский губернатор сообщил об ударе HIMARS по объектам энергетики
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 февраля
EUR ЦБ: 91,04 (-0,52) Инвестиции, 16 фев, 18:02 Курс доллара на 17 февраля
USD ЦБ: 76,62 (-0,57) Инвестиции, 16 фев, 18:02
Обстановка перед встречей России, Украины и США в Женеве. Фоторепортаж Политика, 13:33 
Температуру в батареях Москвы повысили из-за похолодания Город, 13:27
Ключевой момент: подборка квартир с отделкой в Москве и области РБК и ПИК, 13:26
Медальный зачет Олимпиады-2026 в Италии Спорт, 13:24
Кремль сообщил о поиске решения по энергетическому шантажу Венгрии Киевом Политика, 13:19
Самолет Нарьян-Мар — Уфа вынужденно вернулся в аэропорт вылета Общество, 13:19
Москву накроет снегопад с порывами ветра до 17 м/с Общество, 13:18
Новый рейтинг РБК
Топ-100 продавцов на Wildberries и Ozon
Подробнее
В отеле на Пхукете рухнул лифт с шестью российскими туристами Общество, 13:15
От Москвы до Майами: как идут переговоры о мирном плане по Украине Политика, 13:13
Песков сообщил о закрытом формате переговоров в Женеве Политика, 13:11
Минобороны сообщило об ударе по энергетической инфраструктуре Украины Политика, 13:08
Экс-генерал США рассказал, как может выглядеть атака НАТО на Калининград Политика, 13:07
Арт, безвиз, лучший отель мира: зачем вам в Гонконг в 2026 году Стиль, 13:07
Как инвестировать 500 тыс. руб. в криптовалюту. Шесть стратегий Крипто, 13:02