Минобороны сообщило об ударе по энергетической инфраструктуре Украины
Российские войска нанесли удар по объектам военно-промышленного комплекса и энергетической инфраструктуры Украины, которые использовались в интересах ВСУ, сообщает Минобороны России.
Массированный удар нанесли в ответ на «террористические действия украинской стороны». При атаке использовалось высокоточное оружие наземного и воздушного базирования. Предприятия ОПК и энергетическую инфраструктуру атаковали беспилотниками. Все цели, по сообщению Минобороны, были успешно поражены.
14 февраля Минобороны сообщало, что российские военные нанесли удар по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины.
Атаку совершили с помощью оперативно-тактической авиации, беспилотников, ракет и артиллерии. Также войска атаковали центральную базу ракетно-артиллерийского вооружения, места хранения и запуска беспилотников.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
