Минобороны сообщило об ударе по энергетической инфраструктуре Украины

Фото: Александр Река / ТАСС

Российские войска нанесли удар по объектам военно-промышленного комплекса и энергетической инфраструктуры Украины, которые использовались в интересах ВСУ, сообщает Минобороны России.

Массированный удар нанесли в ответ на «террористические действия украинской стороны». При атаке использовалось высокоточное оружие наземного и воздушного базирования. Предприятия ОПК и энергетическую инфраструктуру атаковали беспилотниками. Все цели, по сообщению Минобороны, были успешно поражены.

14 февраля Минобороны сообщало, что российские военные нанесли удар по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины.

Атаку совершили с помощью оперативно-тактической авиации, беспилотников, ракет и артиллерии. Также войска атаковали центральную базу ракетно-артиллерийского вооружения, места хранения и запуска беспилотников.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.