CNN сообщил о прогрессе на переговорах Москвы и Киева

Фото: Кирилл Зыков / POOL / РИА Новости

Трехсторонние переговоры с участием представителей России, Украины и США, завершившиеся в среду в Женеве, привели к «незначительному, но важному прогрессу» в проработке практических механизмов возможного прекращения огня. Об этом сообщает CNN со ссылкой на информированный источник.

По данным телеканала, главным результатом двухдневных встреч стало продвижение в согласовании ключевых определений и терминов, которые лягут в основу будущих мирных соглашений. Делегации, в частности, обсуждали, что именно будет считаться нарушением режима тишины и как должны выглядеть практические условия перемирия.

«Военные представители обсуждали вопросы серьезно и содержательно», — прокомментировал итоги президент Украины Владимир Зеленский, однако подчеркнул, что с политической точки зрения результаты пока нельзя назвать окончательными. По его словам, наиболее чувствительные вопросы и возможные компромиссы все еще требуют проработки на высшем уровне.

Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин, помощник президента РФ Владимир Мединский, начальник Главного разведывательного управления Генерального штаба ВС РФ адмирал Игорь Костюков (слева направо) во время трехсторонней встречи делегаций России, США и Украины в Женеве. (Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости) Зять президента США Джаред Кушнер, специальный посланник президента США Стивен Уиткофф, глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис (слева направо) во время трехсторонней встречи делегаций России, США и Украины в Женеве. (Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости) Первый заместитель руководителя офиса Владимира Зеленского Сергей Кислица, глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров, руководитель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия (слева направо) во время трехсторонней встречи делегаций России, США и Украины в Женеве. (Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости) Первые кадры с консультаций (Фото: rian_ru / Telegram) Фото: umerov_rustem / Telegram

С российской стороны помощник президента Владимир Мединский, возглавлявший делегацию, охарактеризовал переговоры как «сложные, но деловые».

Источник CNN отмечает, что, несмотря на сохраняющуюся напряженность в политическом треке, военные эксперты завершили переговоры с «осторожным оптимизмом». Ожидается, что следующий раунд встреч может состояться в ближайшие недели, после того как политики дадут окончательное одобрение проработанным военными формулировкам.

Встречи делегаций России, Украины и США проходили 17–18 февраля за закрытыми дверями в отеле InterContinental. Помощник президента России, глава российской делегации Владимир Мединский отметил, что во второй день переговоры длились около двух часов (в первый — около шести). Мединский анонсировал новый раунд в ближайшее время.