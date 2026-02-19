CNN сообщил о прогрессе на переговорах Москвы и Киева
Трехсторонние переговоры с участием представителей России, Украины и США, завершившиеся в среду в Женеве, привели к «незначительному, но важному прогрессу» в проработке практических механизмов возможного прекращения огня. Об этом сообщает CNN со ссылкой на информированный источник.
По данным телеканала, главным результатом двухдневных встреч стало продвижение в согласовании ключевых определений и терминов, которые лягут в основу будущих мирных соглашений. Делегации, в частности, обсуждали, что именно будет считаться нарушением режима тишины и как должны выглядеть практические условия перемирия.
«Военные представители обсуждали вопросы серьезно и содержательно», — прокомментировал итоги президент Украины Владимир Зеленский, однако подчеркнул, что с политической точки зрения результаты пока нельзя назвать окончательными. По его словам, наиболее чувствительные вопросы и возможные компромиссы все еще требуют проработки на высшем уровне.
С российской стороны помощник президента Владимир Мединский, возглавлявший делегацию, охарактеризовал переговоры как «сложные, но деловые».
Источник CNN отмечает, что, несмотря на сохраняющуюся напряженность в политическом треке, военные эксперты завершили переговоры с «осторожным оптимизмом». Ожидается, что следующий раунд встреч может состояться в ближайшие недели, после того как политики дадут окончательное одобрение проработанным военными формулировкам.
Встречи делегаций России, Украины и США проходили 17–18 февраля за закрытыми дверями в отеле InterContinental. Помощник президента России, глава российской делегации Владимир Мединский отметил, что во второй день переговоры длились около двух часов (в первый — около шести). Мединский анонсировал новый раунд в ближайшее время.
