Спецэфир телеканала РБК об итогах переговоров в Женеве

Чем закончились переговоры в Женеве. Спецэфир телеканала РБК

В Женеве закончились переговоры России, Украины и США. Глава российской делегации Владимир Мединский назвал их тяжелыми, но деловыми. Чего удалось достичь сторонам — обсуждаем в эфире телеканала РБК с экспертами.