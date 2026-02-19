 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Война санкций⁠,
0

Дмитриев заявил о потерях бизнесом США более $300 млрд из-за санкций

Сюжет
Война санкций
Кирилл Дмитриев
Кирилл Дмитриев (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Американский бизнес теряет на фоне антироссийских санкций более чем $300 млрд, поэтому США придется снять финансовые ограничения, заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев в Х.

Своим сообщением Дмитриев прокомментировал утверждение, сделанное в статье The Economist о том, что США предлагают России $12 трлн взамен на снятие санкций. «Фейковые новости», — сказал спецпредставитель президента.

Он подчеркнул, что «санкции против России обходятся американскому бизнесу более чем в 300 млрд долларов», в интересах США отказаться от таких мер.

Кроме того, по данным Дмитриева, при российско-американском взаимодействии в различных проектах обе страны могли бы заработать более $14 трлн.

Bloomberg узнал о разногласиях в ЕС из-за новых санкций против России
Политика
Фото:Carl Court / Getty Images

Как говорится в материале газеты, за 2025 год США и Россия вели параллельные переговоры о прекращении военного конфликта на Украине. США и российские представители обсуждали возможные бизнес-выгоды в различных сферах, включая энергетику, редкоземельные металлы, мегапроекты в Арктике и Сибири для американских компаний в обмен на снятие санкций. Президент Украины Владимир Зеленский, ссылаясь на разведданные, заявил что Россия обещала сделки на $12 трлн США в обмен на снятие санкций. Один источник газеты считает, что пакет уже согласован.

При этом реальная прибыль США от этих проектов будет лишь небольшой частью заявленных $12 трлн, говорится в статье. Возможные сделки принесут выгоду лишь отдельным лицам, близким к Белому дому.

Россия считает санкции незаконными.

