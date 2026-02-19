 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Голикова возглавит комиссию по вопросам национальной политики

Татьяна Голикова
Татьяна Голикова (Фото: Александр Миридонов / ТАСС)

Вице-премьер России Татьяна Голикова возглавит учрежденную в декабре 2025 года правительственную комиссию по вопросам реализации государственной национальной политики. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Глава правительства Михаил Мишустин утвердил состав новой комиссии. Помимо Голиковой, в комитет вошли руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов, представители Минкультуры, Минпросвещения, Минцифры, МИДа и других федеральных ведомств, заместители полномочных представителей президента в федеральных округах, например, в Северо-Кавказском федеральном округе Александр Куренной, другие чиновники, а также сопредседатель Научного совета РАН по комплексным проблемам этничности и межнациональных отношений Валерий Тишков.

В комиссии по русскому языку сменят главу и курирующее министерство
Общество
Валерий Фальков

Основные задачи комиссии: координация деятельности организаций, реализующих государственную национальную политику, совершенствование правового регулирования и профилактика экстремизма. Создание комиссии было поручено президентом России Владимиром Путиным по итогам заседания Совета по межнациональным отношениям в ноябре 2025 года.

Голикова занимает пост зампредседателя правительства с 2018 года, она курирует социальную политику, здравоохранение, демографию и трудовые вопросы. Ранее была министром здравоохранения и социального развития и главой Счетной палаты России.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Уиткофф рассказал об итогах первого дня переговоров Москвы и Киева

Швеция назвала Россию главной угрозой

Акционеры крупнейшего логистического оператора запустят «русскую рулетку»

Экзарх объяснил резкий рост числа приходов РПЦ в Африке

Глава А1 предсказал возвращение западного бизнеса в Россию через 3–5 лет

NYT рассказала о прозвище «Уиткофф и Зятькофф» для переговорщиков США
Авторы
Теги
Персоны
Софья Полковникова
Татьяна Голикова правительство Михаил Мишустин
Татьяна Голикова фото
Татьяна Голикова
политик, вице-премьер России
9 февраля 1966 года
Материалы по теме
Голикова раскрыла, сколько людей необходимо экономике России до 2032 года
Экономика
Голикова назвала регионы, где начала расти рождаемость
Общество
Голикова назвала самые востребованные профессии на следующие семь лет
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 февраля
EUR ЦБ: 90,27 (-0,6) Инвестиции, 18 фев, 17:47 Курс доллара на 19 февраля
USD ЦБ: 76,15 (-0,59) Инвестиции, 18 фев, 17:47
Следствие потребовало арестовать министра культуры Башкирии Шафикову Общество, 11:36
Spiegel узнал, что ЦРУ поддержало взрыв Nord Stream, а потом передумало Политика, 11:32
Пробки в Москве достигли восьми баллов на фоне сильного снегопада Общество, 11:30
В Москве в 2025 году зарегистрировано 3,3 млн кв. м в домах по реновации Недвижимость, 11:22
Reuters узнал о скепсисе разведок Европы по миру на Украине в этом году Политика, 11:20
Кто из мировых лидеров оказывался под следствием и почему Политика, 11:15 
В ЦБ заявили, что рынок пока не проявил интереса к приватизации НСПК Экономика, 11:14
Идеи правят деньгами
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Пять месяцев без дна. Почему биткоин не восстановился от обвала в октябре Крипто, 11:12
Стало известно, где состоится новый раунд переговоров по Украине Политика, 11:10
Минобрнауки сообщило об увеличении в России числа студентов из Прибалтики Политика, 11:09
Основатель Zenden сообщил о претензиях ФНС на ₽29 млрд
РАДИО
 Бизнес, 11:09
Что известно об ограничении работы Telegram в России Технологии и медиа, 11:08
Голикова возглавит комиссию по вопросам национальной политики Политика, 11:06
«МТС Линк» — о современных решениях для корпоративных коммуникаций Отрасли, 11:03