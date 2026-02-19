Голикова возглавит комиссию по вопросам национальной политики

Татьяна Голикова (Фото: Александр Миридонов / ТАСС)

Вице-премьер России Татьяна Голикова возглавит учрежденную в декабре 2025 года правительственную комиссию по вопросам реализации государственной национальной политики. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Глава правительства Михаил Мишустин утвердил состав новой комиссии. Помимо Голиковой, в комитет вошли руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов, представители Минкультуры, Минпросвещения, Минцифры, МИДа и других федеральных ведомств, заместители полномочных представителей президента в федеральных округах, например, в Северо-Кавказском федеральном округе Александр Куренной, другие чиновники, а также сопредседатель Научного совета РАН по комплексным проблемам этничности и межнациональных отношений Валерий Тишков.

Основные задачи комиссии: координация деятельности организаций, реализующих государственную национальную политику, совершенствование правового регулирования и профилактика экстремизма. Создание комиссии было поручено президентом России Владимиром Путиным по итогам заседания Совета по межнациональным отношениям в ноябре 2025 года.

Голикова занимает пост зампредседателя правительства с 2018 года, она курирует социальную политику, здравоохранение, демографию и трудовые вопросы. Ранее была министром здравоохранения и социального развития и главой Счетной палаты России.