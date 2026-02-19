 Перейти к основному контенту
0

«Роскосмос» сообщил об изменении высоты орбиты МКС

Орбита МКС скорректирована на 1,67 км
Фото: Роскосмос
Фото: Роскосмос

Высота орбиты Международной космической станции увеличилась на 1,67 км, сообщает «Роскосмос».

По данным госкорпорации, двигатели корабля «Прогресс МС-32» включились в 3:57 мск, проработали 517,9 секунды, выдав импульс величиной 0,95 м/с.

«Высота орбиты станции составила 422 км над поверхностью Земли», — говорится в сообщении.

«Роскосмос» в течение года обсудит с NASA сроки сведения МКС с орбиты
Технологии и медиа
Международная космическая станция

«Роскосмос» в течение 2026 года проведет переговоры с NASA по поводу сведения международной космической станции (МКС) с орбиты. На 2028 год запланировано завершение работы МКС, а до 2030 года станцию должны свести с орбиты.

Ранее в госкорпорации сообщили, что первый полет ракеты «Ангара-А5В» повышенной грузоподъемности с водородным разгонным блоком КВТК предварительно запланирован на 2030–2031 годы.

