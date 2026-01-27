«Роскосмос» назвал новый срок первого полета ракеты-носителя «Ангара-А5В»

«Ангара-А5В» повышенной грузоподъемности с водородным разгонным блоком КВТК будет впервые запущена не ранее 2030–2031 годов, сообщил «Роскосмос». Сроки неоднократно сдвигали

Фото: Роскосмос / Telegram

Первый полет ракеты «Ангара-А5В» повышенной грузоподъемности с водородным разгонным блоком КВТК предварительно запланирован на 2030–2031 годы. Об этом сообщил «Роскосмос», передает «РИА Новости».

Заместитель гендиректора госкорпорации по ракетным проектам Дмитрий Баранов на пленарном заседании Академических чтений по космонавтике памяти Сергея Королёва представил презентацию, из которой следует, что начало летных испытаний кислородно-водородного разгонного блока тяжелого класса на ракете «Ангара» намечено на эти сроки.

Пуски будут производить с космодрома Восточный в Амурской области.

Кислородно-водородный разгонный блок оснащен двигателем РД0146. За время полета он может включаться и выключаться до пяти раз.

Начать летные испытания сверхтяжелой ракеты «Ангара-А5В» на космодроме Восточный планировалось в 2027 году, но сроки были сдвинуты. В апреле 2024 года возглавлявший тогда «Роскосмос» Юрий Борисов сообщил, что первый старт ракеты с водородной третью ступенью может состояться только в 2030 году при наличии финансирования.

Гендиректор космического научно-производственного центра имени М. В. Хруничева Алексей Варочко в октябре 2023 года говорил, что начало изготовления летного образца нового кислородно-водородного разгонного блока КВТК ожидается в 2028 году.

Первый пуск ракеты-носителя «Ангара-А5» был произведен в апреле 2024 года.

«Ангара» — это семейство ракет-носителей, где «Ангара-5» относится к тяжелому классу. Тяжелая ракета «Ангара-А5» стала первой российской разработкой после распада СССР. Она не использует токсичные компоненты топлива, поэтому ею планируют в будущем заменить ракету «Протон-М». Модифицированные образцы «Ангары-А5» позволят выводить на орбиту до 30 т полезного груза. Модификация «Ангара-А5В» отличается наличием кислородно-водородной третьей ступени. Также разрабатывается «Ангара-А5М» увеличенной грузоподъемности. Кроме того, рассматривалось создание многоразовой «Ангары-А5ВМ» с возвращаемыми первой и второй ступенями.