Военная операция на Украине⁠,
0

Школы в районе Чебоксар перевели на дистанционный режим после атаки БПЛА

Школы в Новоюжном районе Чебоксар перевели на удаленку после атаки БПЛА
Сюжет
Военная операция на Украине

Из-за атаки дронов школы в Новоюжном районе Чувашии учащихся школ перевели на удаленку, сообщил глава города Станислав Трофимов.

«В связи с произошедшим, мною принято решение перевести школы Новоюжного района на дистанционный режим обучения. Дети остаются дома. Родителей прошу отнестись с пониманием — безопасность наших детей превыше всего», — сообщил он в телеграм-канале.

Глава Чувашии сообщил о повторной атаке дронов в Чебоксарах
Политика

По словам Трофимова, также введены ограничения движения транспорта на ряде городских улиц: на проспекте И. Яковлева — от проспекта Мира до кольца Ромашки; на улице 9-й Пятилетки — от проспекта И. Яковлева до улицы Хузангая; на проспекте Мира — от пересечения с Эгерским бульваром до кольца у Дома печати.

Он попросил доверять только официальной информации и не публиковать фото и видео с мест падения БПЛА и работы ПВО.

Утром Чебоксары дважды подверглись атаке БПЛА. Никто не пострадал, разрушений капитальных строений также не зафиксировали, были повреждены несколько автомобилей.

