 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Глава Ленобласти сообщил об отражении воздушной атаки на регион

Сюжет
Военная операция на Украине

Средства ПВО уничтожили беспилотники в небе над Киришским районом Ленинградской области, сообщил глава региона Александр Дрозденко. Он не уточнил число сбитых аппаратов.

По предварительным данным, никто не пострадал. Губернатор добавил, что отражение воздушной атаки продолжается.

Резервуар с нефтепродуктами в Псковской области загорелся из-за дронов
Политика

Незадолго до сообщения о работе ПВО Дрозденко объявил в Ленинградской области беспилотную опасность. Он также предупредил жителей региона о возможном понижение скорости мобильного интернета.

Ленинградская область и ранее подвергалась налетам дронов. Так, в начале января обломки беспилотника, подавленного силами радиоэлектронной борьбы, упали вблизи деревни Бережки, в том числе на территории компрессорной станции. В результате атаки никто не пострадал.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Уиткофф рассказал об итогах первого дня переговоров Москвы и Киева

Швеция назвала Россию главной угрозой

Акционеры крупнейшего логистического оператора запустят «русскую рулетку»

Экзарх объяснил резкий рост числа приходов РПЦ в Африке

Глава А1 предсказал возвращение западного бизнеса в Россию через 3–5 лет

NYT рассказала о прозвище «Уиткофф и Зятькофф» для переговорщиков США
Авторы
Теги
Полина Дуганова
Ленинградская область атака дронов беспилотники ПВО
Материалы по теме
Минздрав Чувашии сообщил о пострадавшем после атаки дронов
Политика
На Кубани загорелся резервуар с нефтепродуктами после атаки БПЛА
Политика
Школы в районе Чебоксар перевели на дистанционный режим после атаки БПЛА
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 февраля
EUR ЦБ: 90,27 (-0,6) Инвестиции, 18 фев, 17:47 Курс доллара на 19 февраля
USD ЦБ: 76,15 (-0,59) Инвестиции, 18 фев, 17:47
Лавров предупредил о риске ядерного инцидента после ударов США по Ирану Политика, 03:41
Стали известны полуфинальные пары хоккейного турнира на Олимпиаде Спорт, 03:21
Юрист Верхнебаканского завода отказался комментировать отзыв иска Общество, 03:13
CBS узнал о готовности военных США к удару по Ирану в субботу Политика, 03:05
Глава Ленобласти сообщил об отражении воздушной атаки на регион Политика, 02:55
Норвежский клуб российского вратаря сотворил третью подряд сенсацию в ЛЧ Спорт, 02:37
Белый дом сообщил о «значительном прогрессе» на переговорах в Женеве Политика, 02:23
Идеи правят деньгами
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Экс-премьер Израиля раскритиковал Такера Карлсона за слова о задержании Политика, 01:58
Резервуар с нефтепродуктами в Псковской области загорелся из-за дронов Политика, 01:36
В США переговоры по Ирану в Женеве назвали «гамбургером, набитым ничем» Политика, 01:26
Металлический портфель: как заработать на серебре и меди #всенабиржу!, 01:15
В аэропорту Пскова ввели временные ограничения на полеты Политика, 01:11
Российская делегация вернулась с переговоров в Женеве в Москву Политика, 01:09
Чем закончились переговоры России, США и Украины. Эфир телеканала РБК Политика, 01:05