Глава Ленобласти сообщил об отражении воздушной атаки на регион

Средства ПВО уничтожили беспилотники в небе над Киришским районом Ленинградской области, сообщил глава региона Александр Дрозденко. Он не уточнил число сбитых аппаратов.

По предварительным данным, никто не пострадал. Губернатор добавил, что отражение воздушной атаки продолжается.

Незадолго до сообщения о работе ПВО Дрозденко объявил в Ленинградской области беспилотную опасность. Он также предупредил жителей региона о возможном понижение скорости мобильного интернета.

Ленинградская область и ранее подвергалась налетам дронов. Так, в начале января обломки беспилотника, подавленного силами радиоэлектронной борьбы, упали вблизи деревни Бережки, в том числе на территории компрессорной станции. В результате атаки никто не пострадал.