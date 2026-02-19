 Перейти к основному контенту
Ким Чен Ын лично прокатился на новой крупнокалиберной РСЗО

Фото: KCNA / Reuters
Фото: KCNA / Reuters

Лидер КНДР Ким Чен Ын лично сел за руль машины новой крупнокалиберной реактивной системы залпового огня (РСЗО) и прокатился на ней, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Боевой комплекс был передан рабочими оборонных предприятий IX съезду Трудовой партии Кореи. Ким Чен назвал 600 миллиметровые РСЗО «поистине гордым вооружением», способным реализовать стратегические задачи страны по укреплению сил сдерживания.

Он также подчеркнул вклад рабочих военной промышленности, назвав их «революционерами из революционеров» и «патриотами из патриотов», а также отметив их поддержку партии.

Ким Чен Ын посетил Минобороны в годовщину создания армии КНДР
Политика
Ким Чен Ын

В конце декабря Ким Чен Ын уже знакомился с производством этих многозарядных артиллерийских комплексов, которые будут приняты на вооружение в армию КНДР.

Северокорейский лидер подчеркнул необходимость «совершить перелом и в улучшении систем оружия», чтобы модернизировать и нарастить дальнобойную артиллерию.

