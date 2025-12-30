Ким Чен Ын призвал «совершить перелом» в производстве новых РСЗО
Председатель КНДР Ким Чен Ын посетил ведущее военно-промышленное предприятие и оценил производство вооружений и боевой техники, пишет Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Так, глава Северной Кореи ознакомился с производством реактивных систем залпового огня (РСЗО) — многозарядных артиллерийских комплексов, которые будут приняты на вооружение главных частей армии КНДР. Речь идет о «сверхмощной системе вооружения».
Ким Чен Ын подчеркнул, что необходимо «совершить перелом и в улучшении систем оружия», для этого надо укреплять технический фундамент и совершенствовать производственную структуру предприятия. Оно «играет стержневую роль в претворении в жизнь военно-стратегического курса партии на модернизацию и наращивание дальнобойной артиллерии», говорится в сообщении.
На прошлой неделе председатель КНДР посетил крупные военно-промышленные предприятия страны и заявил о необходимости увеличить производство ракет и боеприпасов в ближайшие пять лет. По его словам, «производство ракет и снарядов в стране имеет первостепенное значение для сдерживания войны».
В августе в ходе визита на ведущее военно-промышленное предприятие Северной Кореи Ким Чен Ын подписал три новых плана по развитию производства ракет и соответствующий проект оборонных расходов. Автоматизация производства, по его словам, обеспечивает возможность увеличения боекомплекта ведущих ракетных частей по плану пятилетки.
Ранее, в сентябре 2024 года, лидер КНДР поручил увеличить производство обогащенного урана. В ноябре того же года CNN сообщил о расширении оружейного завода для производства ракет KN-23 (Hwasong-11A) и KN-24 (Hwasong-11B).
