Политика⁠,
0

Ким Чен Ын посетил Минобороны в годовщину создания армии КНДР

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын посетил министерство обороны страны и поздравил военных с 78-й годовщиной основания Корейской народной армии (КНА), передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Этот день, гордо представляющий историю строительства героической нашей армии и ее овеянный победой путь, является знаменательным революционным праздником не только для военнослужащих с оружием в руках, но и народа всей страны», — сказал лидер КНДР.

Во время поздравительного визита Ким Чен Ына сопровождал заместитель председателя Центральной военной комиссии Трудовой партии Кореи, член Центрального комитета партии Пак Чон Чхон. Лидера КНДР встретили ведущие кадры Минобороны страны, а также командиры крупных соединений северокорейской армии. Они подарили Ким Чен Ыну букет цветов «в знак безграничного уважения личного состава Народной Армии».

Ким Чен Ын анонсировал «новую важную миссию» для военных КНДР
Политика
Ким Чен Ын

В сентябре 2025 года северокорейский лидер заявил о том, что страна получила «секретное оружие» и достигла успехов в сфере оборонной науки, которая внесет большой вклад в увеличение боевого потенциала. Южнокрейские эксперты предположили, что это может быть межконтинентальная баллистическая ракета «Хвасон-20» или ее модификация, а также межконтинентальные баллистические ракеты с несколькими боеголовками, гиперзвуковые ракеты и атомные подводные лодки.

Анастасия Карева
КНДР Ким Чен Ын Армия поздравления годовщина
Чен Ын Ким фото
Чен Ын Ким
политик, глава Северной Кореи
8 января 1982 года
