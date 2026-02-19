В Ленинградской области сбили четыре беспилотника

Минувшей ночью над Ленинградской областью сбили четыре беспилотника, сообщил глава региона Александр Дрозденко в телеграм-канале.

«Благодарю за безопасность региона защитников Ленинградского неба», — добавил он.

Незадолго до этого Дрозденко написал об отбое воздушной опасности в Ленобласти и отметил, что все воздушные цели были уничтожены.

Несколькими часами ранее губернатор сообщил об отражении воздушной атаки на регион. Тогда же он заявил об уничтожении нескольких дронов над Киришским районом области.

На фоне беспилотной опасности Дрозденко также предупредил жителей Ленинградской области о возможном понижении скорости мобильного интернета.