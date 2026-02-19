 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

В Ленинградской области сбили четыре беспилотника

Сюжет
Военная операция на Украине

Минувшей ночью над Ленинградской областью сбили четыре беспилотника, сообщил глава региона Александр Дрозденко в телеграм-канале.

«Благодарю за безопасность региона защитников Ленинградского неба», — добавил он.

Незадолго до этого Дрозденко написал об отбое воздушной опасности в Ленобласти и отметил, что все воздушные цели были уничтожены.

Резервуар с нефтепродуктами в Псковской области загорелся из-за дронов
Политика

Несколькими часами ранее губернатор сообщил об отражении воздушной атаки на регион. Тогда же он заявил об уничтожении нескольких дронов над Киришским районом области.

На фоне беспилотной опасности Дрозденко также предупредил жителей Ленинградской области о возможном понижении скорости мобильного интернета.

Авторы
Теги
Полина Дуганова
Ленинградская область Александр Дрозденко атака дронов беспилотники
