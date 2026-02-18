 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

«Аэрофлот» предупредил об отмене рейсов и корректировке расписания

«Аэрофлот» AFLT ₽56,44 -0,35% Купить
Фото: Сергей Булкин / ТАСС
Фото: Сергей Булкин / ТАСС

В четверг, 19 февраля, в связи с погодными условиями в районе аэропорта Шереметьево возможны отмены рейсов и корректировки времени их вылета и прилета. Об этом говорится в сообщении пресс-службы авиакомпании «Аэрофлот».

«В связи с вводом временных ограничений на количество взлетно-посадочных операций в аэропорту Шереметьево из-за неблагоприятных погодных условий «Аэрофлот» корректирует расписание путем переноса времени вылета, а также отмены некоторых рейсов за 19 февраля», — говорится в сообщении.

В компании попросили пассажиров сверять перед вылетами статус рейса по онлайн-табло.

Москву накроет снегопад с порывами ветра до 17 м/с
Общество
Фото:Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press

В Москве 19 февраля ожидается сильный снегопад, предупредил ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец. По его прогнозу, с 6:00 мск начнется снег, усиливающийся к середине дня, когда осадки будут идти «стеной». За сутки выпадет до 20–25 мм снега, что составит более половины месячной нормы. Снежный покров может вырасти на 29–34 см, а в худшем случае — до 80 см, что может побить рекорд 1966 года (64 см).

Ветер будет юго-восточным и порывистым, видимость снизится до 1–2 км. Температура ночью составит −10…−13 °C, днем −5…−8 °C.

Сильный снегопад обусловлен средиземноморским циклоном, сформировавшимся над северной частью Адриатического моря и прошедшим через Балканы. В его циркуляцию вовлечены теплые влажные массы воздуха, которые при продвижении на север охлаждаются, усиливая осадки. Сильные осадки ожидаются также в Московской и Владимирской областях.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Уиткофф рассказал об итогах первого дня переговоров Москвы и Киева

Швеция назвала Россию главной угрозой

Акционеры крупнейшего логистического оператора запустят «русскую рулетку»

Экзарх объяснил резкий рост числа приходов РПЦ в Африке

Глава А1 предсказал возвращение западного бизнеса в Россию через 3–5 лет

NYT рассказала о прозвище «Уиткофф и Зятькофф» для переговорщиков США
Авторы
Теги
Плугина Ирина
Аэрофлот отмена рейсов корректировка Шереметьево погодные условия снегопад
Материалы по теме
Температуру в батареях Москвы повысили из-за похолодания
Общество
В «Яндекс Такси» оценили рост цен на фоне снегопада и 10-балльных пробок
Общество
На юге Подмосковья зафиксировали почти 30-градусный мороз
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 февраля
EUR ЦБ: 90,27 (-0,6) Инвестиции, 17:47 Курс доллара на 19 февраля
USD ЦБ: 76,15 (-0,59) Инвестиции, 17:47
«Ньюкасл» со счетом 6:1 обыграл «Карабах» в ЛЧ благодаря покеру Гордона Спорт, 23:21
Bloomberg узнал о скором решении Индии по страховке нефти в России Политика, 23:18
Такер Карлсон заявил о своем задержании в Израиле Политика, 23:14
США ввели санкции против 18 иранских чиновников и глав телеком-компаний Политика, 23:10
Россия и США договорились о создании экономической рабочей группы Политика, 22:37
Акции «Самолета» выросли на новости про возможную косвенную господдержку Инвестиции, 22:23
Канада потеряла Кросби, но вышла в полуфинал. Что происходит на Олимпиаде Спорт, 22:09
Идеи правят деньгами
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Гладков сообщил о новой массированной атаке на Белгород Политика, 22:08
«Торпедо» вышло в плей-офф КХЛ Спорт, 22:05
Власти Польши рассказали о работе над получением репараций от России Политика, 22:03
«Аэрофлот» предупредил об отмене рейсов и корректировке расписания Общество, 21:59
Зеленский заявил о надежде на третий раунд переговоров в феврале Политика, 21:53
Шесть критериев качества жизни в новостройке РБК и ПИК, 21:52
Зеленский назвал недостаточным результат переговоров в Женеве Политика, 21:48