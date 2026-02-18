«Аэрофлот» предупредил об отмене рейсов и корректировке расписания

Фото: Сергей Булкин / ТАСС

В четверг, 19 февраля, в связи с погодными условиями в районе аэропорта Шереметьево возможны отмены рейсов и корректировки времени их вылета и прилета. Об этом говорится в сообщении пресс-службы авиакомпании «Аэрофлот».

«В связи с вводом временных ограничений на количество взлетно-посадочных операций в аэропорту Шереметьево из-за неблагоприятных погодных условий «Аэрофлот» корректирует расписание путем переноса времени вылета, а также отмены некоторых рейсов за 19 февраля», — говорится в сообщении.

В компании попросили пассажиров сверять перед вылетами статус рейса по онлайн-табло.

В Москве 19 февраля ожидается сильный снегопад, предупредил ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец. По его прогнозу, с 6:00 мск начнется снег, усиливающийся к середине дня, когда осадки будут идти «стеной». За сутки выпадет до 20–25 мм снега, что составит более половины месячной нормы. Снежный покров может вырасти на 29–34 см, а в худшем случае — до 80 см, что может побить рекорд 1966 года (64 см).

Ветер будет юго-восточным и порывистым, видимость снизится до 1–2 км. Температура ночью составит −10…−13 °C, днем −5…−8 °C.

Сильный снегопад обусловлен средиземноморским циклоном, сформировавшимся над северной частью Адриатического моря и прошедшим через Балканы. В его циркуляцию вовлечены теплые влажные массы воздуха, которые при продвижении на север охлаждаются, усиливая осадки. Сильные осадки ожидаются также в Московской и Владимирской областях.