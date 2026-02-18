 Перейти к основному контенту
Переговоры России и Украины⁠,
Зеленский заявил о надежде на третий раунд переговоров в феврале

Переговоры России и Украины
Военная операция на Украине
Фото: Ирина Рыбакова / Press Service of the 93rd Kholodnyi Yar Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Reuters
Очередной раунд трехсторонних переговоров России, США и Украины нужно провести еще в феврале, заявил украинский президент Владимир Зеленский в видеообращении, опубликованном в телеграм-канале.

«Рассчитываем на следующую встречу, и было бы правильно, чтобы она прошла еще в феврале», — сказал Зеленский.

Он также отметил важность присутствия на переговорах европейцев.

Насколько Женева продвинула мирный процесс и что там делали европейцы
Политика
Михаил Галузин и Владимир Мединский

В Женеве 17–18 февраля прошли трехсторонние переговоры России, Украины и США. Российскую делегацию возглавлял помощник президента Владимир Мединский, назвавший встречи тяжелыми, но деловыми. Также он анонсировал новую встречу.

Как сообщил источник РБК, после официальной части Мединский провел закрытую встречу в отеле InterContinental. Там он встретился с секретарем СНБО Украины Рустемом Умеровым и руководителем фракции «Слуга народа» Давидом Арахамией.

После окончания переговоров Зеленский сообщил, что стороны обсудили военный и политический блоки. Он отметил, что по военной части, включая мониторинг прекращения огня, «почти обо всем договорились». В политической сфере достигнуты «наработки» по территориальным вопросам и санкциям.

В Кремле отметили, что оценивать результаты пока рано. Президент Путин получает прямые доклады о ходе переговоров, сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков.

