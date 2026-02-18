 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Переговоры России и Украины⁠,
Мединский раскрыл, с кем встречался в Женеве после переговоров

Мединский: закрытая встреча после переговоров в Женеве была с украинцами
Переговоры России и Украины
Мединский уточнил, что в Женеве после завершения основной части переговоров встретился с украинскими представителями. О закрытой двухчасовой встрече ранее сообщил источник РБК
Владимир Мединский (в центре)
Владимир Мединский (в центре) (Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости)

Глава российской переговорной делегации, помощник президента Владимир Мединский, который после завершения встречи в трехстороннем формате провел закрытые двухчасовые переговоры на площадке в Женеве, подтвердил, что эта встреча была с украинской стороной.

Источник РБК ранее сообщил, что в отеле InterContinental в Женеве незадолго до отъезда российской делегации в аэропорт прошли закрытые переговоры с участием Мединского. Они длились около двух часов, с кем встречался глава делегации, собеседник РБК не уточнил.

«Да, с украинской», — ответил Мединский на соответствующий вопрос (цитата по «РИА Новости»).

Мединский провел закрытые переговоры перед отъездом делегации из Женевы
Владимир Мединский

В Женеве 17 и 18 февраля прошли трехсторонние переговоры России, Украины и США. Мединский назвал их тяжелыми, но деловыми. Он не раскрыл подробностей, но отметил, что в ближайшее время состоится новая встреча.

Мединский раскрыл, с кем встречался в Женеве после переговоров
Президент Украины Владимир Зеленский после основных переговоров сказал, что стороны обсуждали две составляющие — военную и политическую. В первом случае речь шла в том числе о мониторинге прекращения огня, и «там почти обо всем договорились» — отслеживание «точно» будет вестись при участии США, заявил он.

По политической составляющей, к которой Украина относит территориальный вопрос и санкции, также «есть наработки», отметил Зеленский. Он добавил, что в целом по военному направлению есть прогресс, а по политическому — был диалог.

В Кремле заявили, что говорить об оценках Москвой результатов трехсторонних переговоров по Украине в Женеве пока рано. Российскому президенту Владимиру Путину делегация напрямую докладывает о ходе переговоров, говорил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Пресс-секретарь также прокомментировал заявление Зеленского о поручении украинской делегации поднять вопрос о встрече украинского президента и Путина: если какая-то информация будет, ей поделится сам Мединский, сказал Песков.

