branding image
Финансы⁠,
ФАС решила проверить цены на огурцы в российских торговых сетях

Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) запросила у ретейлеров данные о еженедельной динамике средневзвешенных закупочных и розничных цен на огурцы, а также об объемах закупки и реализации продукции за период с 1 ноября 2025 года по 15 февраля 2026 года. Об этом РБК сообщили в ведомстве.

Проверка затронет все товарные позиции вне зависимости от ценового сегмента. Запросы направлены в торговые сети группы компаний Х5, «Магнит», «Дикси», «Ашан», «О’кей», «Лента», «Метро», «Монетка», «Глобус», «Верный», «Мария Ра» и «Азбука вкуса».

В ФАС сообщили, что по итогам анализа оценят обоснованность оптово-отпускных и розничных цен и проверят, как изменения закупочной стоимости отражаются на ценах для потребителей. При наличии оснований ведомство примет меры антимонопольного реагирования.

Лидерами роста цен, кроме огурцов, стали газеты и завещание у нотариуса
Общество
Фото:New Africa / Shutterstock

Ранее ведомство на фоне роста цен на огурцы направило запросы производителям овощей защищенного грунта, таким как РОСТ, «ЭКО-культура», «Горкунов», «Магнит», «Теплицы регионов» и «Мое лето». По итогам проверки при наличии оснований ведомство может принять меры антимонопольного реагирования.

По данным Росстата, в декабре цены на огурцы выросли на 22,7%, в первые 12 дней января — на 21,3%, а с декабря по февраль — на 43%. Средняя розничная цена к 1 февраля достигла 300,1 руб. за 1 кг, что более чем вдвое выше уровня трехмесячной давности.

Авторы
Теги
Плугина Ирина, Александр Ситюков Александр Ситюков
Федеральная антимонопольная служба огурцы цены торговая сеть
