ФАС решила проверить цены на огурцы в российских торговых сетях

Фото: Владислав Шатило / РБК

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) запросила у ретейлеров данные о еженедельной динамике средневзвешенных закупочных и розничных цен на огурцы, а также об объемах закупки и реализации продукции за период с 1 ноября 2025 года по 15 февраля 2026 года. Об этом РБК сообщили в ведомстве.

Проверка затронет все товарные позиции вне зависимости от ценового сегмента. Запросы направлены в торговые сети группы компаний Х5, «Магнит», «Дикси», «Ашан», «О’кей», «Лента», «Метро», «Монетка», «Глобус», «Верный», «Мария Ра» и «Азбука вкуса».

В ФАС сообщили, что по итогам анализа оценят обоснованность оптово-отпускных и розничных цен и проверят, как изменения закупочной стоимости отражаются на ценах для потребителей. При наличии оснований ведомство примет меры антимонопольного реагирования.

Ранее ведомство на фоне роста цен на огурцы направило запросы производителям овощей защищенного грунта, таким как РОСТ, «ЭКО-культура», «Горкунов», «Магнит», «Теплицы регионов» и «Мое лето». По итогам проверки при наличии оснований ведомство может принять меры антимонопольного реагирования.

По данным Росстата, в декабре цены на огурцы выросли на 22,7%, в первые 12 дней января — на 21,3%, а с декабря по февраль — на 43%. Средняя розничная цена к 1 февраля достигла 300,1 руб. за 1 кг, что более чем вдвое выше уровня трехмесячной давности.