Швецию впервые за 50 лет посетит атомный военный корабль

Авианосец «Шарль де Голль» (Фото: x99 / ZUMA / ТАСС)

В шведский порт Мальмё на следующей неделе зайдет французский атомный авианосец «Шарль де Голль», сообщает SVT. По данным телеканала, это первый визит военного корабля с ядерной силовой установкой в Швецию за более чем 50 лет.

«Шарль де Голль» является флагманом ВМС Франции и крупнейшим в мире неамериканским атомным авианосцем. Его длина составляет 261,5 м, на борту обычно находятся несколько тысяч военнослужащих и около 30 боевых самолетов.

Визит проходит в рамках стратегических учений «Орион-26» под руководством Франции. В связи с заходом корабля шведские власти, включая Агентство по радиационной безопасности, подготовили меры контроля. Также планируется создание временной зоны готовности — по аналогии с районами вокруг атомных электростанций, но меньшего масштаба.

Военные учения «Орион-26», в которых примут участие более 12 тыс. военнослужащих, проходят с 8 февраля по 30 апреля.

К маневрам присоединятся военные из 24 стран, включая государства Европы, США и Канаду. В ходе учений задействуют около 1,2 тыс. беспилотников, 140 самолетов и вертолетов, а также 25 кораблей, в том числе авианосец «Шарль де Голль». В подготовке и проведении участвуют 12 французских министерств.

Военные планируют отработать действия по защите условного государства-союзника, а также протестировать технологии в сфере БПЛА, спутниковых помех и радиоэлектронной борьбы.

Учения проходят в два этапа. Первый продлится до 1 марта, второй — с 7 по 30 апреля в регионе Шампань и будет носить коалиционный характер под руководством Франции. Организаторы отмечают, что сценарий предусматривает интеграцию операций в систему командования НАТО и отработку полного цикла возможного конфликта.