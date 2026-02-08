 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Политика⁠,
0

Франция начала учения о помощи «Арланду», борющемуся с «Меркурием»

Франция начала учения о помощи Арланду, борющемуся с Меркурием на востоке
Фото: Manon Cruz / Reuters
Фото: Manon Cruz / Reuters

Во Франции начались трехмесячные учения «Орион-26», на которых более 12 тыс. солдат будут отрабатывать защиту вымышленного государства-союзника. Об этом сообщает французский телеканал CNews.

Учения пройдут с 8 февраля по 30 апреля. Как ожидается, к учениям присоединятся военные из 24 других стран, включая государства Европы, США и Канаду.

В них будут задействованы 1,2 тыс. беспилотников, 140 самолетов и вертолетов, а также 25 кораблей, в том числе авианосец «Шарль де Голль». К учениям присоединятся 12 французских министерств.

В ходе маневров вооруженные силы намерены протестировать разработки в области беспилотных летательных аппаратов, спутниковых помех и радиоэлектронной борьбы.

Нидерланды начали учения с истребителями F-35 в гражданском аэропорту
Политика
Фото:James Sutton / Getty Images

Как отметил вице-адмирала Ксавье де Верикур, отвечающий за организацию учений в Генштабе французской армии, эти учения являются «особенно сложными». По его словам, они покажут «способность Франции первой выйти на театр военных действий и возглавить международную коалицию». Де Верикур подчеркнул, что учения отличаются высоким уровнем реализма, позволяющим воспроизвести все фазы конфликта.

Согласно легенде учений, к Франции за помощью обратилось вымышленное государство-союзник Арланд, которое борется со своим вымышленным восточным соседом Меркурием. Первый этап продлится с 8 февраля до 1 марта. Второй этап коалиционных учений под руководством Франции пройдет в Шампани с 7 по 30 апреля. По словам де Верикура, там они превратятся в «операцию, интегрированную в систему командования НАТО». Он отметил, что проект учений «вдохновлен» сценарием, разработанным альянсом.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Авторы
Теги
Анастасия Луценко
Франция учения военные
