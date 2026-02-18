Италия согласовала пролет борта с российской делегацией

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Италия согласовала транзитный пролет самолета российской делегации, возвращающейся из Женевы после трехсторонних переговоров России, Украины и США по мирному урегулированию, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в диспетчерской службе района полетной информации «Милан», отвечающей за авиационный трафик над северными районами страны.

«Самолет принят на диспетчерский контроль на границе со Швейцарией в районе контрольной точки ODINA, борт проследует установленным маршрутом», — сказал собеседник агентства.

В Женеве 17–18 февраля прошли трехсторонние переговоры России, Украины и США. Глава российской делегации Владимир Мединский охарактеризовал их как тяжелые, но деловые, деталей не привел и сообщил, что в ближайшее время запланирован новый раунд.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил по итогам встречи, что обсуждение велось по двум направлениям — военному и политическому. В военном блоке затрагивались вопросы мониторинга возможного прекращения огня, при этом предполагается участие США. В политической части, куда Киев относит территориальную тематику и санкции, стороны, по словам Зеленского, также продвинулись в подготовке предложений.

В Кремле заявили, что оценивать результаты переговоров пока преждевременно.