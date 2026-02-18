 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Переговоры России и Украины⁠,
0

Италия согласовала пролет борта с российской делегацией

Сюжет
Переговоры России и Украины
Фото: Александр Рюмин / ТАСС
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Италия согласовала транзитный пролет самолета российской делегации, возвращающейся из Женевы после трехсторонних переговоров России, Украины и США по мирному урегулированию, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в диспетчерской службе района полетной информации «Милан», отвечающей за авиационный трафик над северными районами страны.

«Самолет принят на диспетчерский контроль на границе со Швейцарией в районе контрольной точки ODINA, борт проследует установленным маршрутом», — сказал собеседник агентства.

Эксперты увидели повод для оптимизма после переговоров в Женеве
Политика
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин, помощник президента РФ Владимир Мединский, начальник главного разведывательного управления Генерального штаба ВС РФ адмирал Игорь Костюков (слева направо)

В Женеве 17–18 февраля прошли трехсторонние переговоры России, Украины и США. Глава российской делегации Владимир Мединский охарактеризовал их как тяжелые, но деловые, деталей не привел и сообщил, что в ближайшее время запланирован новый раунд.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил по итогам встречи, что обсуждение велось по двум направлениям — военному и политическому. В военном блоке затрагивались вопросы мониторинга возможного прекращения огня, при этом предполагается участие США. В политической части, куда Киев относит территориальную тематику и санкции, стороны, по словам Зеленского, также продвинулись в подготовке предложений.

В Кремле заявили, что оценивать результаты переговоров пока преждевременно.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Уиткофф рассказал об итогах первого дня переговоров Москвы и Киева

Швеция назвала Россию главной угрозой

Акционеры крупнейшего логистического оператора запустят «русскую рулетку»

Экзарх объяснил резкий рост числа приходов РПЦ в Африке

Глава А1 предсказал возвращение западного бизнеса в Россию через 3–5 лет

NYT рассказала о прозвище «Уиткофф и Зятькофф» для переговорщиков США
Авторы
Теги
Плугина Ирина
Италия транзит самолет российская делегация переговоры Женева
Материалы по теме
Мединский провел закрытые переговоры перед отъездом делегации из Женевы
Политика
Зеленский рассказал о «конструктивном сигнале» на переговорах в Женеве
Политика
Эксперты увидели повод для оптимизма после переговоров в Женеве
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 февраля
EUR ЦБ: 90,27 (-0,6) Инвестиции, 17:47 Курс доллара на 19 февраля
USD ЦБ: 76,15 (-0,59) Инвестиции, 17:47
Юрист объяснил, как могли от имени Долиной подать заявку на товарный знак Общество, 20:18
Кузнецов помог «Салавату Юлаеву» разгромить «Трактор», набрав 4 очка Спорт, 20:08
Швецию впервые за 50 лет посетит атомный военный корабль Политика, 20:01
Кравцов назвал самые популярные ЕГЭ у абитуриентов 2026 года Общество, 20:00
Какие инвестиционные активы обгоняют инфляцию #всенабиржу!, 20:00
ЦБ назвал причины ускорения инфляции в январе Экономика, 19:51
Минтранс не увидел рисков для системы бронирования билетов из-за суда Бизнес, 19:51
Новый рейтинг РБК
Топ-100 продавцов на Wildberries и Ozon
Подробнее
Селебрини побил рекорд Малкина по очкам на ОИ среди игроков до 20 лет Спорт, 19:45
Лондонский банкир-миллионер почти год ездил «зайцем» на электричках Политика, 19:45
Киев раскрыл, кто встретился с Мединским в Женеве после переговоров Политика, 19:42
Губарев заявил, что не знает, за что его обвинили в дискредитации армии Политика, 19:40
Словацкий Slovnaft заказал семь танкеров нефти после остановки «Дружбы» Экономика, 19:34
Военная операция на Украине. Главное Политика, 19:27
Что известно об ограничении работы Telegram в России Технологии и медиа, 19:22