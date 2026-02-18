Эксперты увидели повод для оптимизма после переговоров в Женеве

По итогам переговоров политологи фиксируют аккуратный оптимизм при сохраняющихся разногласиях сторон и недовольстве Европы. Позитивными сигналами стали заявление Мединского для прессы и готовность Киева обсуждать встречу лидеров

Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин, помощник президента РФ Владимир Мединский, начальник главного разведывательного управления Генерального штаба ВС РФ адмирал Игорь Костюков (слева направо) (Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости)

По итогам двухдневных переговоров в Женеве можно говорить об аккуратном оптимизме, несмотря на сохраняющиеся расхождения в позициях сторон, заявил в эфире Радио РБК политолог Мовсес Газарян.

«Мы видим самые разные, довольно противоречивые сведения и довольно противоречивую информацию. Например, представитель американской стороны даже уже в первый день заявил о неком таком прогрессе. А вот, например, европейцы, насколько я понимаю, все-таки настроены скорее были пессимистичны. Но в целом, на мой взгляд, уместно утверждать о таком некотором аккуратном оптимизме», — пояснил он.

Трехсторонние переговоры России, Украины и США стартовали в Женеве 17 февраля. Встреча продолжалась шесть часов и по большей части носила закрытый характер. 18 февраля состоялась вторая встреча сторон, которая продлилась два часа. После нее помощник президента России, глава переговорной делегации Владимир Мединский кратко выступил перед журналистами и заявил, что переговоры были тяжелыми, но деловыми. Он также сообщил, что новый раунд переговоров по украинскому урегулированию состоится в ближайшее время.

Среди вопросов, по которым сохранились противоречия, эксперт назвал проблему территорий и Запорожской АЭС. Кроме того, по его словам, сохраняется недовольство Европы тем, что ее позиции учитываются меньше всего.

Газарян считает, что заявление главы российской делегации Владимира Мединского, сделанное по итогам переговоров, может звучать «как такой всего лишь дипломатический этикет», однако, учитывая прежние заявления главы МИДа Сергея Лаврова о деструктивной позиции Европы, сам факт выхода Мединского к прессе можно расценивать «как небольшой повод для оптимизма». При этом политолог призвал не переоценивать это событие.

«Главное, что мы видим: что есть все-таки с учетом в том числе и некоторых позитивных заявлений европейских лидеров, господина Мерца, Макрона и так далее, и господина Орбана, мы видим, что есть определенные позитивные подвижки и в понимании между Россией и Европой, но тоже, я думаю, что их пока не стоит переоценивать», — пояснил он.

Позитивным сигналом Газарян назвал и предложение украинской стороны о возможной встрече президентов.

17 февраля президент Украины Владимир Зеленский в интервью Axios заявил, что поручил украинской делегации поднять на переговорах в Женеве вопрос организации встречи с российским президентом Владимиром Путиным.

«Я думаю, в перспективе не стоит строить таких ожиданий, что это произойдет очень быстро. Но факт того, что рассматривается впервые с начала специальной военной операции диалог лидеров противоборствующих сторон, — это тоже позитивный момент», — сказал политолог.

Ключевым фактором урегулирования, по его мнению, остается комплексный подход, включающий диалог России с США, нормализацию отношений с Европой и выработку гарантий безопасности для России.

Заведующий кафедрой сравнительной политологии факультета политологии МГУ Артур Демчук заявил Радио РБК, что позиции сторон постепенно сближаются по деталям, однако по принципиальным вопросам окончательное соглашение еще не достигнуто. При этом, по его мнению, представительный состав делегаций, съехавшихся в Женеву, свидетельствует о готовности сторон двигаться вперед.

«Понятно, что на Украину давят Соединенные Штаты и будут обсуждаться разные самые стороны соглашения. Соглашение будет пакетным, то есть не будет решение по какому-либо одному вопросу обнародовано, пока не будет достигнуто решение взаимоприемлемое по абсолютно всем вопросам, включая вопросы санкций, включая будущий статус Украины как безъядерного и вненатовского государства», — пояснил он.

Доцент Финансового университета, ведущий аналитик Центра политической информации Иван Пятибратов в эфире телеканала РБК расценил двухчасовую длительность второго дня переговоров как сигнал, что прорыва ожидать не стоит.

«Результат довольно-таки ожидаемый по той причине, что переговоры — это вообще всегда очень длительный процесс и сложный, даже в случае, если стороны изначально находятся более или менее в схожих позициях и готовы договариваться. В ситуации же, когда позиции, в данном случае России, Украины, весьма расходятся по некоторым краеугольным вопросам, понятное дело, что за одну встречу, тем более не на высшем уровне, каких-то прорывов ожидать не стоит», — сказал он. Комментируя короткий пресс-подход Владимира Мединского, Пятибратов отметил, что им «было озвучено все, что можно было озвучить».

Владимир Зеленский после завершения переговоров в Женеве заявил, что там обсуждался мониторинг прекращения огня с участием США. По его словам, договоренность практически достигнута. Переговоры по военному направлению он назвал конструктивными, добавив, что больше деталей получит от переговорной группы после ее возвращения на Украину.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 18 февраля заявлял, что пока рано говорить о каких-то оценках Россией результатов трехсторонних переговоров. Он также прокомментировал заявление Зеленского о том, что он поручил делегации поднять вопрос о его встрече с российским лидером Владимиром Путиным. На это пресс-секретарь главы государства отметил, что, если будет какая-то информация, ей поделится Мединский.